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Полпред Президента в ПФО поздравил школьников и учителей с Днем знаний
Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей округа с Днем знаний.
«Дорогие ребята, учителя и преподаватели!
Поздравляю вас с праздником, с Днем знаний!
1 сентября – важный день для ребят и их семей регионов Приволжского федерального округа и всей нашей большой страны. Для кого-то это начало сложного и увлекательного пути к знаниям, знакомство с друзьями, радость и гордость за успехи. Для учеников старших классов – это выбор профессии, первые шаги к самостоятельной жизни.
Важно, что в День знаний и у ребят из подшефных нашим регионам муниципалитетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей тоже начнется интересная и главное – спокойная – школьная жизнь: они сядут за парты в новых светлых классах и вместе с любимыми учителями будут познавать мир, как и миллионы детей по всей России.
В Год педагога и наставника особые слова благодарности – тем, кто помогает и поддерживает ребят в учебе – учителям и родителям. Уверен, что благодаря вашему терпению, вниманию и заботе ребята легко преодолеют все трудности школьной жизни!
Друзья, пусть этот учебный год будет для вас интересным, насыщенным и результативным! Крепкого вам здоровья, счастья, успехов, мира и добра!» – говорится в поздравлении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю Дня знаний.
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