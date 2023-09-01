Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем знаний

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю Дня знаний.

«Уважаемые жители Республики Татарстан!

Дорогие учителя, преподаватели и представители сферы образования, школьники и студенты!

От всей души поздравляю работников и ветеранов системы образования – педагогов, наставников, учителей, воспитателей, а также студентов, школьников и их родителей с Днем знаний, праздником, наполненным светлыми надеждами, улыбками детей и взрослых, долгожданными встречами и главное – стремлением к знаниям!

В этот день мы выражаем слова благодарности нашим педагогам, которые открывают нам увлекательный мир образования. Благодаря вашему неустанному труду, наши ребята достигают успехов в учении, спорте и искусстве, занимают призовые места на олимпиадах, соревнованиях и конкурсах.

Первая учительница, классный руководитель и предметные учителя мотивируют и показывают, что каждый ученик способен достичь любых высот, прививают навыки для дальнейшей взрослой жизни. Преподаватели в вузах становятся студентам надежными партнерами в образовательных и научных изысканиях, готовят людей, способных открывать новые горизонты в науке, технике, искусстве, производственной сфере.

Работники образования являются для своих учеников путеводителями, они делятся с учениками своими знаниями и опытом. Мы ценим вклад каждого учителя в обучение и воспитание гармонично развитых личностей, ответственных за судьбу Отечества. Вашу особую роль подчеркивает проводимый в России Год педагога и наставника, объявленный Указом Президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Всего в республике порядка 80 тысяч педагогов дарят знания почти миллиону подопечных. Со своей стороны, государство создает условия, необходимые для профессионального развития и комфортной работы учителей. Мы стремимся к формированию технологичной и инновационной среды для осуществления качественной педагогической работы.

Вместе следуем единой цели – воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и формирование традиционных для нашей республики и страны духовно-нравственных ценностей.

1 сентября – особенно волнительный день для первоклашек и их родителей. Поступление в школу – важный момент в жизни каждого ребенка.

Сегодня в первый класс идут тысячи вчерашних дошколят. Уверен, что мальчики и девочки, для которых впервые прозвучит школьный звонок, вырастут достойными гражданами и патриотами нашей страны. Дорогие ребята, творческого вдохновения и успехов в учебе. В добрый путь!

Уважаемые жители республики! В современном мире нет лишних знаний, каждый новый навык – это возможность расширить свои личные горизонты, построить свой успех. Пусть ваш путь познания будет бесконечным!

Счастья, мира, добра и благополучия! С праздником, татарстанцы!» – говорится в обращении.