Полпред Президента в ПФО: «Благодаря участию в переписи мы увидим многое»

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров обратил внимание жителей регионов Приволжского федерального округа на значение проходящей сейчас Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

Упомянув добровольный характер участия в переписи, Игорь Комаров заметил: «Благодаря участию в переписи мы увидим многое — сколько нас, какие мы, какое у нас жилье, чему мы учимся, сколько молодежи и пенсионеров, к чему мы стремимся».

«И чем больше людей примет участие в переписи, тем точнее будет отражение нашего развития, потребностей и ярче — видение нашего будущего», — подчеркнул он.

По мнению Игоря Комарова, с учетом используемых в ходе переписи онлайн- и офлайн-форматов «у россиян и у всех, кто живет в ПФО, есть все возможности, чтобы принять участие во Всероссийской переписи населения». «<…> и считаю, что это сделать очень важно», — заключил полпред.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане Всероссийская перепись населения в нерабочие дни пройдет в обычном режиме.