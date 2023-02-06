Минниханов показал первый локализованный грузовик КАМАЗа поколения К5

Фото: телеграм-канал @rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале фотографию обновленного грузовика КАМАЗ-54901. Напомним, в феврале автогигант решил перезапустить производство локализованных автомобилей последнего поколения.

«На "КАМАЗе" собрали первый обновлённый магистральный тягач КАМАЗ-54901 поколения К5. В планах на этот месяц собрать 70 подобных машин с применением компонентов, локализованных в России и дружественных странах», – рассказал руководитель республики.

Как ранее отмечали в компании, в этом месяце на автомобильном заводе соберут 272 грузовика КАМАЗ-54901, из которых более 70 единиц будут локализованными.