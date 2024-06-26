«Половину лица снесло, а я его снова чувствую»: в РКБ бойцу СВО восстановили лицевой нерв

Осколок разворотил половину лица бойца СВО: челюсть собрали медики в Питере, нервы сшили специалисты РКБ Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Пол-лица не было»

Фаниль из Нижнекамска ушел на специальную военную операцию по мобилизации. По собственному признанию, мобилизовался он с желанием идти защищать Родину.

«У меня есть внук и внучка, два сына. Я хочу, чтобы они жили спокойно и мирно в нашей стране», – рассказал Фаниль.

Мужчине 48 лет, семья отпустила его с трудом, но все же смирилась с позицией главы семейства: «Если не мы, то кто?» – говорил Фаниль близким.

Так в конце сентября 2022 года Фаниль оказался на передовой, его позывной созвучен имени, сослуживцы называли его Фаня. Осколочное ранение он получил в ноябре прошлого года во время штурма. Боевую задачу наши бойцы почти выполнили, как вдруг начался огонь артиллерии. Фаниля ранило осколком, который отрикошетил от стены. Вышли на задание они в шесть утра, и только к одиннадцати ночи им удалось оттуда выйти. Фанилю помогали товарищи.

Фаниль из Нижнекамска ушел на специальную военную операцию по мобилизации Фото: из личного архива бойца

«Пацаны меня вытащили. Я ничего не соображал. Контузия была очень сильная, крови много потерял, но они меня вытащили», – рассказал Фаниль.

Боевой товарищ Фани, который после его ранения встал на его место, погиб.

«Пол-лица не было – мне осколок залетел чуть выше скулы, раздробил челюсть, вырвал все внутренности, череп раздробил и вылетел», – рассказал Фаниль.

Первую помощь бойцу оказали прямо на передовой – остановили кровь, зашили, что смогли Фото: из личного архива бойца

«Не мог нормально ни пить, ни есть, ни разговаривать»

Первую помощь бойцу оказали прямо на передовой – остановили кровь, зашили, что смогли. Потом на вертолете доставили в Белгород, там Фаниль провел сутки, потом его перевезли в Москву. Там пролежал 20 дней, а после его отправили в Санкт-Петербург. Там врачи провели две операции, вытащили все осколки. И отправили на последний этап реабилитации в Казань: на родину, как говорит Фаниль.

Но даже после всех операций мужчина не мог спокойно ни есть, ни пить, ни тем более разговаривать.

В РКБ медики решили провести ему еще одну операцию – проще говоря, сшить нервы, чтобы левая часть лица начала хотя бы немного двигаться. Все это делалось под микроскопическим увеличением.

Заведующий хирургическим отделением №5 военного госпиталя при РКБ Алмаз Галлямов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У пациента полностью левая сторона лица не двигалась – не было мимики, угол рта не шевелился, глаз не открывался», – рассказал заведующий хирургическим отделением №5 военного госпиталя при РКБ Алмаз Галлямов, который оперировал Фаниля.

Операция длилась порядка двух часов, работали три хирурга и анестезиолог-реаниматолог.

«Сложность любых минно-взрывных ранений в том, что ткани не просто как ножом порезаны, а из-за сильной ударной волны ткани размозженные – в этом случае выделить нужные ткани сложнее, чем просто после пореза. Все совсем не так, как в гражданской медицине», – отметил врач.

Операция длилась порядка двух часов, работали три хирурга и анестезиолог-реаниматолог Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Медикам удалось найти нужные ткани и соединить нервные окончания, чтобы восстановить проходимость и левая сторона перестала быть парализована.

«Все микрохирургические операции уникальны, потому что они происходят на стыке нескольких специальностей – это нейрохирургия, травматология, общая хирургия и пластическая хирургия, требующая от специалистов ювелирного мастерства. Поскольку размер нервов, которые они сшивают, бывает до человеческого волоса», – подчеркнул заместитель главного врача РКБ по медицинской части, руководитель диагностической службы Раиль Гайзатуллин.

Раиль Гайзатуллин: «Все микрохирургические операции уникальны, потому что они происходят на стыке нескольких специальностей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам врачей, любое осколочное ранение поражает сразу несколько областей, поэтому помощь микрохирургов в военном госпитале требуется довольно часто. В среднем в день в военном госпитале РКБ проводят по 6-7 таких операций. У кого-то из раненых проблемы с нервами в руках, у кого-то – в ногах. Им всем здесь помогают.

К слову, во всех профильных медицинских учреждениях Татарстана бойцам СВО – мобилизованным и контрактникам – оказывают любую необходимую медицинскую помощь.

«Нервная ткань восстанавливается полтора-два года»

После операции Фаниль видит улучшения, хотя о полном восстановлении говорить пока рано.

«Рот начал двигаться, начал кушать, жевать хоть чуть-чуть», – объяснил Фаня.

На всех этапах Фаниля поддерживает семья – и пока он был на передовой, и приезжали к нему в Москву в госпиталь, и, конечно, здесь, в Казани.

После операции Фаниль видит улучшения, хотя о полном восстановлении говорить пока рано Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Они за меня горой стоят. Говорили мне: “Держись, все будет хорошо!" Без них – никак, если бы они меня не поддерживали, не знаю, что было бы… Не хотелось руки опускать. Они давали мне сил, вдохновляли на то, что жизнь продолжается», – подчеркнул Фаниль.

Сейчас боец чувствует себя хорошо, идет на поправку. Теперь очень важно время, ведь восстановление нерва происходит не быстро. Фаниль будет заниматься ЛФК, восстанавливать подвижность.

«Мы ждем восстановления нервной ткани порядка полутора-двух лет. Все это время будет идти реабилитация. За это время может произойти максимальное восстановление, дальше уже минимум. Мы будем приглашать пациента на повторные осмотры, может быть, будем корректировать лечение. Если вдруг какая-то функция не восстановится, мы будем проводить дополнительные операции, например, чтобы глаз закрывался – это будет уже пластическая операция», – рассказал лечащий врач Фаниля Алмаз Галлямов.

Алмаз Галлямов: «Мы ждем восстановления нервной ткани порядка полутора-двух лет. Все это время будет идти реабилитация» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Левое ухо Фаниля все еще не слышит, специалисты РКБ планируют восстановить ему слух, благо потенциал есть. Операцию планируют провести примерно через три месяца. Фанилю предстоит долгое восстановление, но надежда на лучшее остается.

«Мечтаю, чтобы народ на Украине взялся за ум, прекратил эту войну. Сам народ может избавиться от этих нацистов. Чтобы все закончилось и все домой вернулись живые и здоровые», – подытожил Фаниль.