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Ру Тат
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Наука и образование
12 июля 2022  13:20
Эльза Кузнецова

Половина выпускников Челнов планирует уехать из города для продолжения учебы

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Почти половина одиннадцатиклассников в Набережных Челнах планируют уехать из города для продолжения дальнейшей учебы. В общей сложности 1205 ребят предварительно выбрали для поступления вузы в Казани и остальной России. В Автограде намерены остаться 680 абитуриентов. Результатами анкетирования челнинских выпускников поделился начальник Управления образования Автограда Рустем Хузин.

В частности, 625 абитуриентов выбрали республиканские учебные заведения, 580 — вузы России. Среди популярных вузов Казани — КФУ, КГМУ, КГАСУ, КАИ и КГЭУ.

Среди челнинских вузов ребята отметили филиалы КФУ, КНИТУ, КИУ, ТИСБИ, а также НГПУ и КИИД (Камский институт искусств и дизайна). 

«Перед выпускниками стоят задачи по самоопределению и выбору обучения. Хочу еще раз напомнить, что выпускник 11-го класса может послать документы на поступление в пять высших учебных заведений. Установлен срок действия ЕГЭ — это четыре года, следующих за годом выпуска. Однако ЕГЭ можно сдавать каждый год, если хотите улучшить результат. Желаю выпускникам удачи при поступлении в учреждения профессионального образования», — сказал чиновник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах 45 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ.

#поступление в вузы #Набережные Челны
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