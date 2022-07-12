Половина выпускников Челнов планирует уехать из города для продолжения учебы

Почти половина одиннадцатиклассников в Набережных Челнах планируют уехать из города для продолжения дальнейшей учебы. В общей сложности 1205 ребят предварительно выбрали для поступления вузы в Казани и остальной России. В Автограде намерены остаться 680 абитуриентов. Результатами анкетирования челнинских выпускников поделился начальник Управления образования Автограда Рустем Хузин.

В частности, 625 абитуриентов выбрали республиканские учебные заведения, 580 — вузы России. Среди популярных вузов Казани — КФУ, КГМУ, КГАСУ, КАИ и КГЭУ.

Среди челнинских вузов ребята отметили филиалы КФУ, КНИТУ, КИУ, ТИСБИ, а также НГПУ и КИИД (Камский институт искусств и дизайна).

«Перед выпускниками стоят задачи по самоопределению и выбору обучения. Хочу еще раз напомнить, что выпускник 11-го класса может послать документы на поступление в пять высших учебных заведений. Установлен срок действия ЕГЭ — это четыре года, следующих за годом выпуска. Однако ЕГЭ можно сдавать каждый год, если хотите улучшить результат. Желаю выпускникам удачи при поступлении в учреждения профессионального образования», — сказал чиновник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах 45 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ.