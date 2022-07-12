В Челнах 45 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ

В Набережных Челнах 45 выпускников получили высший балл по Единому государственному экзамену. Об итогах государственной итоговой аттестации на аппаратном совещании рассказал начальник Управления образования Автограда Рустем Хузин.

В 2021-2022 учебном году в Автограде школу окончили 5203 девятиклассника и 2137 одиннадцатиклассников. При этом 241 девятиклассник получил аттестаты с отличием. Средняя отметка по обязательным предметам (русский язык и математика) «4» и выше в двадцати школах.

Аттестат с отличием вручен 226 одиннадцатиклассникам, получившим итоговые отметки «пять» по всем предметам за уровень среднего общего образования и не меньше 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку. В десяти образовательных учреждениях по обязательным предметам претенденты на медаль показали результаты ниже 70 баллов.

«Предварительный анализ результатов экзаменов выпускников 11 классов показывает, что средний балл по всем предметам выше российских показателей и показателей Татарстана (кроме географии, немецкого, французского языков)», — отметил спикер.

Кроме того, 45 выпускников получили высший балл — 100 баллов: по русскому языку — 19 таких результатов, по математике — четыре, по химии — восемь, по литературе — шесть, по обществознанию — четыре, по английскому — один и по биологии — три.

«Хочу отметить, что из 45 выпускников, получивших стобалльные результаты, 17 выпускников обучались в общеобразовательных школах», — уточнил Рустем Хузин.

Помимо этого, 28,8% выпускников получили на экзаменах баллы от 80 до 100. Четыре выпускника города получили по два стобалльных результата, это выпускники гимназий №26 и 76, выпускница лицея №78 и выпускница прошлого года из 46-й школы. В прошлом году было два таких результата.

В целом в прошлом году в школах было 34 «стобалльника», в этом году их 45. «Хорошо, значит, динамика хорошая», — похвалил педагогов мэр Наиль Магдеев.

Глава города также поблагодарил учителей за работу с учениками. «Это первый взрослый экзамен в жизни человека. В первом классе все оказываются в одинаковых условиях. Но тот, кто больше учился, получает возможность быть успешным в жизни, получить хорошую специальность. Результаты говорят сами за себя», — заключил мэр.