Половина сельхозмашин в Татарстане имеет системы параллельного вождения

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В Татарстане более половины парка самоходной техники, 52% (примерно 9 тыс. машин), имеет системы параллельного вождения. Об этом и о других аспектах внедрения цифровых инструментов и автоматизации в сельском хозяйстве рассказал вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, применение систем параллельного вождения позволяет исключать огрехи и перекрытия, работать в ночное время, а также экономить топливо, семена, удобрения и агрохимикаты, обеспечивать высокое качество работ.

Стоимость одного комплекта системы в среднем составляет 600 тыс. рублей. При четырехкратном опрыскивании 1000 гектаров посевов система полностью окупается за два с половиной сезона за счет экономии средств защиты растений, удобрений и топлива, уточнил министр.

Кроме того, свыше 10 тыс. единиц самоходной техники оснащены ГЛОНАСС-трекерами и приборами навигации. Это помогает увеличивать эффективность их использования и оптимизировать технологические процессы.

В свою очередь для повышения производительности и качества работ широкозахватных посевных агрегатов их рекомендуется оснащать системами контроля высева. Огрехи при посеве могут достигать до 10%, что ведет к потере более 2 тыс. рублей выручки с гектара зерновых культур. Из имеющихся в регионе 863 широкозахватных посевных комплексов 694, 81%, оборудованы системами контроля высева.

Отдельно Зяббаров остановился на программе повышения квалификации кадров АПК. Свыше 300 руководителей и специалистов из 138 хозяйств приобрели знания и навыки управления предприятием с помощью цифровых решений и разработали индивидуальные планы внедрения автоматизации. К данному моменту 30 хозяйств уже приступили к внедрению цифровых технологий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Минсельхозпрода РТ призвал аграриев в хорошую погоду активизировать заготовку кормов.