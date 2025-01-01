«Будет неприятно, если укусит»: какой характер у главного символа 2025 года?

На смену году Дракона пришел 2025-й - год Зеленой Деревянной змеи. Какой характер и какие повадки у главного символа Нового года, «Татар-информ» узнал, побывав в казанском зооботсаду.

Здесь змеи содержатся на двух территориях - в новой зоне «Река Замбези» и в исторической части. Всего здесь насчитывается восемь видов данных пресмыкающихся. На исторической территории, которая сейчас закрыта на ремонт, содержатся маисовый полоз, тигровые питоны Рузик и Пуговка, кубинский удав, кошачья и королевская змеи.

На новой территории обитают представители африканского континента. Здесь можно увидеть полосатую песчаную змею и двух королевских питонов. Во время нашего визита пресмыкающиеся, как обычно, дремали. Полосатая песчаная змея притаилась на ветке, укрывшись за листьями искусственного дерева, ее удалось обнаружить не сразу.

«Она довольно агрессивная, нападает. Мы ее не тревожим, не трогаем. Будет неприятно, если укусит», - предупредила зооинженер отдела «Экзотариум» казанского зооботсада Аделя Варанкина.

Кормление змей мы не застали. Как и в дикой природе, в зоопарке они питаются живым кормом - крысами и мышами. Корм дают один раз в неделю, его объем зависит от размера рептилий.

«Все змеи едят один раз в неделю. Для них это нормально, потому что они хладнокровные. Каждая затрата энергии у них сопровождается потерей тепла. В живой природе змеи тоже охотятся редко, один раз в месяц. Охотятся в основном на мелких грызунов и птиц», - рассказала Варанкина.

Подробнее о характере змей и особенностях их содержания читайте в материале «Татар-информа» - «Надеюсь, что год Змеи будет спокойный, как питон, и стабильный, как его рацион»