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«Надеюсь, что год Змеи будет спокойный, как питон, и стабильный, как его рацион»
В Казанском зооботсаду рассказали об особенностях содержания змей
На смену году Дракона пришел 2025-й – год Зеленой Деревянной Змеи. Какой характер и какие повадки у главного символа Нового года, «Татар-информ» узнал, побывав в Казанском зооботсаду.
«Полосатая песчаная змея довольно агрессивная, мы ее не трогаем»
В Казанском зооботсаду змеи содержатся на двух территориях – в новой зоне «Река Замбези» и в исторической части. Всего здесь насчитывается восемь видов змей. На исторической территории, которая сейчас закрыта на ремонт, содержатся маисовый полоз, тигровые питоны Рузик и Пуговка, кубинский удав, кошачья и королевская змеи.
На новой территории обитают представители африканского континента. Здесь можно увидеть полосатую песчаную змею и двух королевских питонов. Террариум находится на втором этаже здания «Жираф», хотя жирафа в нем пока нет. Здесь живут две самки антилопы гну Бу и Чупа и антилопа дикдик Кирка по имени Мотильда (именно так, – прим. Т-и).
Во время нашего визита пресмыкающиеся, как обычно, дремали. Полосатая песчаная змея притаилась на ветке, укрывшись за листьями искусственного дерева, ее удалось обнаружить не сразу.
«Она довольно агрессивная, нападает. Мы ее не тревожим, не трогаем. Будет неприятно, если укусит», – предупредила зооинженер отдела «Экзотариум» Казанского зооботсада Аделя Варанкина.
Кормление змей мы не застали. Как и в дикой природе, в зоопарке они питаются живым кормом – крысами и мышами. Корм дают один раз в неделю, его объем зависит от размера рептилий.
«Все змеи едят один раз в неделю. Для них это нормально, потому что они хладнокровные. Каждая затрата энергии у них сопровождается потерей тепла. В живой природе змеи тоже охотятся редко, один раз в месяц. Охотятся в основном на мелких грызунов и птиц», – рассказала Варанкина.
Укусы крупных змей могут вызвать неприятные последствия
Той же полосатой песчаной змее, длина которой составляет около метра, достаточно одной крысы, а ее соседям – королевским питонам, которые живут в террариуме напротив, дают по два крысенка. Рацион рептилий весьма однообразен.
«К чему приучишь, то они и будут есть. Некоторые едят замороженных крыс, но у нас весь корм свежий. Мы запускаем живую крысу, змея ее ловит, душит и ест. Добычу обычно начинает заглатывать с головы», – пояснила Варанкина.
Такая трапеза занимает около десяти минут, потом змея отдыхает и греется. В помещении достаточно тепло, в террариумах выдерживаются определенные температура и влажность. Пресмыкающимся стараются создать в неволе максимально комфортные условия.
«Если у змеи нет укрытия, ей некомфортно. Она должна иметь возможность спрятаться от посетителей, чтобы побыть в тишине», – заметила зооинженер отдела «Экзотариум».
Аделя Варанкина работает в зооботсаде 14 лет. По ее словам, у змей достаточно трудно определить точный возраст. Возраст полосатой песчаной змеи, по ее расчетам, составляет около пяти лет. Ее окрас достаточно контрастный – темные и светлые полосы. В естественных условиях змея встречается в тропической Африке, ведет дневной образ жизни. Помимо грызунов и птиц охотится на лягушек.
На табличке террариума указано, что «яд мелких видов не представляет опасности для человека». А вот укусы крупных змей могут вызвать неприятные последствия – опухоль, тошноту, болезненное воспаление лимфатических узлов, которые проходят на второй-третий день.
В неволе змеи размножаются редко, за время работы Варанкиной таких случаев не было.
Королевские питоны, почуяв опасность, сворачиваются в тугой шар
Королевские питоны встречаются в Западной и Центральной Африке, населяя экваториальные леса и саванны. Это относительно короткая (для питона) толстая змея со сложным рисунком из темно-коричневых отметин на желтовато-коричневом или желтом фоне. Вокруг рта у нее расположены термочувствительные ямки.
Питоны охотно заходят в воду, хорошо плавают, могут лазать по деревьям. Почуяв опасность, сворачиваются в тугой шар, спрятав голову внутрь колец своего тела. За это королевского питона называют «питон-шар» или «питон-мяч». Дневное время они проводят в укрытиях – норах, дуплах, опавших листьях, а в сумерки или ночью выходят на охоту. В природе их кладка обычно состоит из 3-8 яиц и находится среди камней.
В отличие от соседки с характером королевских питонов сотрудники зооботсада могут спокойно взять в руки или погладить.
«Питоны очень спокойные, все время лежат, их всегда можно брать в руки. Между собой тоже ладят, точнее, друг друга просто не замечают», – сказала Варанкина.
В период линьки, которая случается один раз в два-три месяца и длится около недели, иногда отказываются от пищи.
Королевским питонам из Казанского зоопарка около 15 лет, а живут они до 30 лет. В природе длина рептилий достигает 1,8 метра, обитатели же зооботсада некрупные, их длина – чуть более метра.
«Некоторые заводят змей, а потом думают, как за ними ухаживать и где брать мышей и крыс для корма»
Некоторые люди держат змей в своих домах и квартирах. Чаще с этой целью берут питонов, маисовых и техасских полозов, молочных змей.
«Если у вас есть хороший, большой террариум, созданы подходящие условия, вы соблюдаете режим кормления, температуры, ультрафиолета, тогда держать змей можно. Но некоторые заводят их, а потом думают, где брать мышей и крыс для корма», – заметила Варанкина.
Собеседница «Татар-информа» пояснила, что содержание любого животного, и особенно экзотического, налагает на владельца большую ответственность. Были случаи, когда люди пытались сдать в зооботсад молочную змею и тигрового питона. Однако здесь животных с улицы не принимают.
Кроме того, рептилия может заболеть. К примеру, гельминтозом или могут завестись клещи в подстилке террариума. Болезни возникают из-за неправильного кормления или плохих условий содержания, а в Казани немного специалистов, которые смогут точно определить причину недомогания. Так, в террариуме для королевских питонов Казанского зооботсада предусмотрено специальное место для линьки с увлажненным мхом, чтобы змеиная чешуя лучше сходила.
«Держать змей дома не стоит, это мое личное мнение. Ради того, чтобы просто выделиться и сказать: «Смотрите, у меня есть змея», этим заниматься точно не нужно», – заявила Варанкина.
В заключение специалист зооботсада отметила, что характер у всех змей разный. Иногда они могут быть агрессивным и нападать. Но змеи не нападают первыми. Такое случается, когда кто-то «пришел на их территорию или напугал». В целом рептилии зооботсада миролюбивые и спокойные.
«Надеюсь, что 2025 год Змеи будет, как и наши подопечные, счастливым, спокойным и добрым. А еще пусть он будет стабильным, как рацион у змей», – пожелала Аделя Варанкина.
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