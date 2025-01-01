«Надеюсь, что год Змеи будет спокойный, как питон, и стабильный, как его рацион»

На смену году Дракона пришел 2025-й – год Зеленой Деревянной Змеи. Какой характер и какие повадки у главного символа Нового года, «Татар-информ» узнал, побывав в Казанском зооботсаду.





В Казанском зооботсаду змеи содержатся на двух территориях – в новой зоне «Река Замбези» и в исторической части

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Полосатая песчаная змея довольно агрессивная, мы ее не трогаем»

В Казанском зооботсаду змеи содержатся на двух территориях – в новой зоне «Река Замбези» и в исторической части. Всего здесь насчитывается восемь видов змей. На исторической территории, которая сейчас закрыта на ремонт, содержатся маисовый полоз, тигровые питоны Рузик и Пуговка, кубинский удав, кошачья и королевская змеи.

На новой территории обитают представители африканского континента. Здесь можно увидеть полосатую песчаную змею и двух королевских питонов. Террариум находится на втором этаже здания «Жираф», хотя жирафа в нем пока нет. Здесь живут две самки антилопы гну Бу и Чупа и антилопа дикдик Кирка по имени Мотильда (именно так, – прим. Т-и).

Во время нашего визита пресмыкающиеся, как обычно, дремали. Полосатая песчаная змея притаилась на ветке, укрывшись за листьями искусственного дерева, ее удалось обнаружить не сразу.

Как и в дикой природе, в зоопарке змеи питаются живым кормом – крысами и мышами. Корм дают один раз в неделю, его объем зависит от размера рептилий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Она довольно агрессивная, нападает. Мы ее не тревожим, не трогаем. Будет неприятно, если укусит», – предупредила зооинженер отдела «Экзотариум» Казанского зооботсада Аделя Варанкина.

Кормление змей мы не застали. Как и в дикой природе, в зоопарке они питаются живым кормом – крысами и мышами. Корм дают один раз в неделю, его объем зависит от размера рептилий.

«Все змеи едят один раз в неделю. Для них это нормально, потому что они хладнокровные. Каждая затрата энергии у них сопровождается потерей тепла. В живой природе змеи тоже охотятся редко, один раз в месяц. Охотятся в основном на мелких грызунов и птиц», – рассказала Варанкина.

Полосатая песчаная змея притаилась на ветке, укрывшись за листьями искусственного дерева, ее удалось обнаружить не сразу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Укусы крупных змей могут вызвать неприятные последствия

Той же полосатой песчаной змее, длина которой составляет около метра, достаточно одной крысы, а ее соседям – королевским питонам, которые живут в террариуме напротив, дают по два крысенка. Рацион рептилий весьма однообразен.

«К чему приучишь, то они и будут есть. Некоторые едят замороженных крыс, но у нас весь корм свежий. Мы запускаем живую крысу, змея ее ловит, душит и ест. Добычу обычно начинает заглатывать с головы», – пояснила Варанкина.

Такая трапеза занимает около десяти минут, потом змея отдыхает и греется. В помещении достаточно тепло, в террариумах выдерживаются определенные температура и влажность. Пресмыкающимся стараются создать в неволе максимально комфортные условия.

«Если у змеи нет укрытия, ей некомфортно. Она должна иметь возможность спрятаться от посетителей, чтобы побыть в тишине», – заметила зооинженер отдела «Экзотариум».

Аделя Варанкина работает в зооботсаде 14 лет. По ее словам, у змей достаточно трудно определить точный возраст Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Аделя Варанкина работает в зооботсаде 14 лет. По ее словам, у змей достаточно трудно определить точный возраст. Возраст полосатой песчаной змеи, по ее расчетам, составляет около пяти лет. Ее окрас достаточно контрастный – темные и светлые полосы. В естественных условиях змея встречается в тропической Африке, ведет дневной образ жизни. Помимо грызунов и птиц охотится на лягушек.

На табличке террариума указано, что «яд мелких видов не представляет опасности для человека». А вот укусы крупных змей могут вызвать неприятные последствия – опухоль, тошноту, болезненное воспаление лимфатических узлов, которые проходят на второй-третий день.

В неволе змеи размножаются редко, за время работы Варанкиной таких случаев не было.

Королевские питоны встречаются в Западной и Центральной Африке, населяя экваториальные леса и саванны Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Королевские питоны, почуяв опасность, сворачиваются в тугой шар

Королевские питоны встречаются в Западной и Центральной Африке, населяя экваториальные леса и саванны. Это относительно короткая (для питона) толстая змея со сложным рисунком из темно-коричневых отметин на желтовато-коричневом или желтом фоне. Вокруг рта у нее расположены термочувствительные ямки.

Питоны охотно заходят в воду, хорошо плавают, могут лазать по деревьям. Почуяв опасность, сворачиваются в тугой шар, спрятав голову внутрь колец своего тела. За это королевского питона называют «питон-шар» или «питон-мяч». Дневное время они проводят в укрытиях – норах, дуплах, опавших листьях, а в сумерки или ночью выходят на охоту. В природе их кладка обычно состоит из 3-8 яиц и находится среди камней.

В отличие от соседки с характером королевских питонов сотрудники зооботсада могут спокойно взять в руки или погладить.

«Питоны очень спокойные, все время лежат, их всегда можно брать в руки. Между собой тоже ладят, точнее, друг друга просто не замечают», – сказала Варанкина.

В период линьки, которая случается один раз в два-три месяца и длится около недели, иногда отказываются от пищи.

Королевским питонам из Казанского зоопарка около 15 лет, а живут они до 30 лет. В природе длина рептилий достигает 1,8 метра, обитатели же зооботсада некрупные, их длина – чуть более метра.

Содержание любого животного, и особенно экзотического, налагает на владельца большую ответственность Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Некоторые заводят змей, а потом думают, как за ними ухаживать и где брать мышей и крыс для корма»

Некоторые люди держат змей в своих домах и квартирах. Чаще с этой целью берут питонов, маисовых и техасских полозов, молочных змей.

«Если у вас есть хороший, большой террариум, созданы подходящие условия, вы соблюдаете режим кормления, температуры, ультрафиолета, тогда держать змей можно. Но некоторые заводят их, а потом думают, где брать мышей и крыс для корма», – заметила Варанкина.

Собеседница «Татар-информа» пояснила, что содержание любого животного, и особенно экзотического, налагает на владельца большую ответственность. Были случаи, когда люди пытались сдать в зооботсад молочную змею и тигрового питона. Однако здесь животных с улицы не принимают.

Кроме того, рептилия может заболеть. К примеру, гельминтозом или могут завестись клещи в подстилке террариума. Болезни возникают из-за неправильного кормления или плохих условий содержания, а в Казани немного специалистов, которые смогут точно определить причину недомогания. Так, в террариуме для королевских питонов Казанского зооботсада предусмотрено специальное место для линьки с увлажненным мхом, чтобы змеиная чешуя лучше сходила.

«Держать змей дома не стоит, это мое личное мнение. Ради того, чтобы просто выделиться и сказать: «Смотрите, у меня есть змея», этим заниматься точно не нужно», – заявила Варанкина.

В заключение специалист зооботсада отметила, что характер у всех змей разный. Иногда они могут быть агрессивным и нападать. Но змеи не нападают первыми. Такое случается, когда кто-то «пришел на их территорию или напугал». В целом рептилии зооботсада миролюбивые и спокойные.

«Надеюсь, что 2025 год Змеи будет, как и наши подопечные, счастливым, спокойным и добрым. А еще пусть он будет стабильным, как рацион у змей», – пожелала Аделя Варанкина.