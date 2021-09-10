Полную вакцинацию от Covid-19 прошли почти 40 млн россиян

Первую прививку от коронавирусной инфекции в России сделали 46,5 млн человек, полную вакцинацию прошли 39,8 млн. Об этом сегодня рассказала заместитель Премьер-министра РФ Татьяна Голикова.

«Первым компонентом вакцины от коронавируса прошли вакцинацию уже 46,5 млн наших граждан, двумя — 39,8 млн», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Ранее федеральный оперштаб по борьбе с Covid-19 рассказал, в каких регионах наблюдаются наименьшие темпы прироста больных с вирусом.