Оперштаб назвал три региона РФ с наименьшим темпом прироста заболеваемости Covid-19

Наименьший темп суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 по данным на 10 сентября фиксируется в Москве, Бурятии и Московской области, сообщили в федеральном Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва — 0,1%, 2. Республика Бурятия — 0,13%, 3. Московская область — 0,14%», — говорится в сообщении оперштаба.

За последние сутки в России выявлен 18 341 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Число летальных исходов составило 789. Полностью поправился 17 121 человек.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации от Covid-19 и отмечал высокую эффективность и безопасность российских препаратов от коронавируса.