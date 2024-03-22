«Полностью вылечиться невозможно»: шесть малоизвестных фактов о туберкулезе

В Татарстане снижается заболеваемость туберкулезом, однако им все так же продолжают болеть

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Факт №1. Туберкулез на втором месте среди инфекций по смертности

В Татарстане снижается заболеваемость туберкулезом, однако им все так же продолжают болеть.

«В Республике Татарстан показатель заболеваемости в 2023 году составил 22 человека на 100 тысяч населения. Это 881 случай, что ниже уровня 2022 года на 9,5%», – отметила начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алёшина.

В целом же заболеваемость туберкулезом в Татарстане на 23% ниже, чем в Приволжском федеральном округе.

По словам Анны Алёшиной, туберкулез в 2,5 раза превышает среднереспубликанское значение в трех районах Татарстана – это Спасский, Новошешминский и Верхнеуслонский.

«Туберкулез является второй причиной смертности после новой коронавирусной инфекции. Если бы не наступила пандемия коронавируса, среди всех инфекций туберкулез уносил бы больше всего жизней», – отмечает заместитель главного врача Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Наиля Газизуллина.

Врач подчеркнула, что следы перенесенного туберкулеза находят даже в костях пещерных людей и мумиях египетских пирамид. И до сих пор люди заражаются этой болезнью.

До 2022 года смертность от туберкулеза в Татарстане снижалась, в прошлом году зафиксирован такой же уровень смертности – в 2023-м от туберкулеза скончались 58 человек.

Анна Алёшина: «В Республике Татарстан показатель заболеваемости в 2023 году составил 22 человека на 100 тысяч населения» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Факт №2. Дети заражаются от взрослых, которые не обследуются

Среди вновь заболевших туберкулезом 27 детей, это более 3%.

«Ежегодно около трех тысяч детей выявляется в республике с латентной туберкулезной инфекцией – это дети, которые относятся к группе риска, у них может развиться туберкулез», – отметила заместитель главного врача по детству Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Рамзия Фатыхова.

Чаще всего дети заражаются от своих родственников и знакомых. Люди не проходят флюорографию, не проверяют свое здоровье. И заражают маленьких детей с неокрепшим иммунитетом. В группе риска – дети раннего возраста и подростки.

По словам специалиста, у детей очень важно выявить эту болезнь, пока она латентна и не поразила ни один орган. В этом случае малышу назначают профилактическое лечение и он живет обычной жизнью.

Рамзия Фатыхова: «Ежегодно около трех тысяч детей выявляется в республике с латентной туберкулезной инфекцией» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Факт №3. Курс лечения туберкулеза может стоить от 10 тысяч до полутора миллионов

По словам Наили Газизуллиной, во всем мире увеличивается число больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

«Этот туберкулез означает, что возбудитель не реагирует на самые эффективные препараты первой линии лечения. Приходится менять терапию на препараты второй линии. Это более дорогостоящее лечение и длительное, препараты могут оказаться более токсичными», – отметила доктор.

К примеру, курс лечения обычного туберкулеза стоит менее десяти тысяч рублей. А вылечить лекарственно устойчивую форму может стоить до полутора миллионов за курс. Безусловно, лечение таких больных оплачивает государство. Главное, вовремя обратиться к медикам.

По словам Наили Газизуллиной, в Татарстане есть все лекарства и для лечения обычной формы туберкулеза, и для спасения от устойчивой к лечению формы Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Факт №4. Туберкулез надо лечить от полугода до двух лет

Наиля Газизуллина подчеркнула, что полностью вылечить туберкулез невозможно – такова природная особенность этой инфекции.

«Несмотря на то что больной будет хорошо пролечен, инфекция в организме остается пожизненно, она прячется», – отметила заместитель главного врача тубдиспансера республики.

По словам Наили Газизуллиной, в Татарстане есть все лекарства и для лечения обычной формы туберкулеза, и для спасения от устойчивой к лечению формы.

«Лечить туберкулез нужно много желания и сил, поскольку самый короткий курс – шесть месяцев, лечение лекарственно устойчивого туберкулеза – это полтора-два года», – отметила врач.

Однако если бросить лечение на полпути, то болезнь вернется и будет устойчива к некоторым препаратам. И справиться с болезнью будет уже сложнее.

Во всем мире увеличивается число больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Факт №5. Микобактерии, вызывающие туберкулез, могут жить на поверхностях до трех лет

Известно, что туберкулез вызывают микобактерии. И треть населения планеты уже инфицирована этими бактериями. Однако далеко не все инфицированные заболевают, болезнь настигает 5-10% людей.

Передается инфекция воздушно-капельным путем при кашле и чихании.

«Больной туберкулезом распространяет микобактерии туберкулеза на полтора метра. Может заразить площадь 2-3 квадратных метра. Один больной активной формой туберкулеза способен заразить в течение года 10-15 человек», – отметила начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алёшина.

Возбудитель этой болезни достаточно устойчив во внешней среде. Высохшие капли микобактерий сохраняются на поверхностях до 10 месяцев, а в темноте – до трех лет. Кипячение убивает туберкулез в течение нескольких минут, солнечный свет за 10-15 минут. Бактерицидная лампа за полчаса очистит все помещение от инфекции.

Туберкулез вызывают микобактерии. И треть населения планеты уже инфицирована этими бактериями Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Факт №6. Первое время у туберкулеза симптомов нет

Фтизиатры подчеркнули, что туберкулез медленная инфекция. И очень долго никаких симптомов болезни нет. Наиля Газизуллина объяснила, что микобактерия делится один раз в сутки.

«В первые месяцы, иногда даже годы заболевания человек может ничего не чувствовать. Когда начинаются симптомы, они настолько мало проявляются, что люди могут принять их за симптомы переутомления, решив, что просто надо отдохнуть», – объяснила доктор.

Именно поэтому важно проводить профилактику. Обязательно ходить раз в два года на флюорографию. Делать детям пробу Манту или диаскинтест. Также существует прививка БЦЖ против туберкулеза. От нее врачи советуют не отказываться.