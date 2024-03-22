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В Татарстане на 9,5% снизилась заболеваемость туберкулезом
В Татарстане продолжается снижение заболеваемости туберкулезом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алёшина.
«В республике Татарстан показатель заболеваемости в 2023 году составил 22 человека на 100 тысяч населения. Это 881 случай, что ниже уровня 2022 года на 9,5%», – отметила санитарный врач.
В целом же заболеваемость туберкулезом в Татарстане на 23% ниже, чем в Приволжском Федеральном округе.
По словам Анны Алёшиной, туберкулез в 2,5 раза превышает среднереспубликанское значение в трех районах Татарстана – это Спасский, Новешешминский и Верхнеуслонский районы.
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