В Татарстане на 9,5% снизилась заболеваемость туберкулезом

В Татарстане продолжается снижение заболеваемости туберкулезом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алёшина.

«В республике Татарстан показатель заболеваемости в 2023 году составил 22 человека на 100 тысяч населения. Это 881 случай, что ниже уровня 2022 года на 9,5%», – отметила санитарный врач.

В целом же заболеваемость туберкулезом в Татарстане на 23% ниже, чем в Приволжском Федеральном округе.

По словам Анны Алёшиной, туберкулез в 2,5 раза превышает среднереспубликанское значение в трех районах Татарстана – это Спасский, Новешешминский и Верхнеуслонский районы.

Туберкулез – это хроническое инфекционное заболевание, которое поражает все органы и системы, в основном передается воздушно-капельным путем. 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.