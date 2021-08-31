Полноценное движение на мосту Нижнекамской ГЭС в Набережных Челнах откроют к 6 сентября

Полноценное движение на мосту Нижнекамской ГЭС в Набережных Челнах после ремонта планируют открыть к 6 сентября. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

«Сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов провел оперативное совещание по ремонту моста Нижнекамской ГЭС. Вопрос находится на личном контроле министра. Ход работ он проверит с выездом в Набережные Челны», — рассказали в пресс-службе.

Подготовка к плановой замене деформационного шва на одной из опор моста началась 27 августа. Как пояснили в министерстве, специфика данного вида работы не позволяет ремонтировать шов без ограничения движения, поскольку «нормативный срок набора прочности бетона с применением новых технологий составляет семь суток». Сейчас дорожники работают круглосуточно, чтобы к 6 сентября открыть полноценное движение по мосту.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на период ремонта движение транспорта организовано по верховому пролету по одной полосе в каждом направлении. Кроме того, в качестве альтернативы водителям предложен маршрут Алексеевское — Чистополь — Камские Поляны — Нижнекамск — Набережные Челны.

Фотография предоставлена пресс-службой Миндортранса РТ.