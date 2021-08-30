Ремонтные работы на мосту Нижнекамской ГЭС в Челнах завершат в течение двух недель

На мосту Нижнекамской ГЭС в Набережных Челнах проводятся ремонтные работы, которые планируется завершить в течение двух недель. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

«На мосту Нижнекамской ГЭС в Набережных Челнах идет плановая замена деформационного шва на 27 опоре», — рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что на период проведения работ движение транспорта организовано по верховому пролету по одной полосе в каждом направлении.

«Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам», — подчеркнули в министерстве.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на выезде из Набережных Челнов в сторону Казани образовались большие пробки, о чем сообщало ИА «Татар-информ».