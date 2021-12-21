«Водоканал» планирует устранить провал коллектора на ул. Чистопольской до конца года

До конца года «Водоканал» планирует устранить три провала на коллекторе на участке от улицы Адоратского до Чистопольской. В том числе будет отремонтирован самый сложный участок — у дома №61 по улице Чистопольская, где работы ведутся на глубине 20 метров, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сложность работы на данном участке связана с плотной застройкой, наличием грунтовых вод, множества коммуникаций, в том числе высоковольтных электрических кабелей. В настоящее время на третьем северном коллекторе устранено 5 из 12 провалов. Это один из старейших коллекторов города — он построен в 1985 году. Протяженность участка составляет 8 км, диаметр труб — от 1400 до 2000 мм.

«В городе есть и другие аварийные участки, но на этом коллекторе ситуация наиболее сложная. Здесь большой диаметр трубы, большая глубина, много стоков и рядом проходит интенсивная магистраль. Поэтому на данный момент это один из самых важных для города объектов, работы на нем мы контролируем, выезжаем несколько раз в неделю», — заявил во время осмотра ремонтных работ замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

Как сообщил главный инженер «Водоканала» Леонид Карагузин, в работах по устранению провалов днем задействовано 30 единиц техники, а ночью — более 10. Помимо ремонта аварийных участков, здесь проводится промывка труб.

Как уточняют специалисты, на полное обновление третьего северного коллектора потребуется 2 млрд рублей. В целом по Казани проложено свыше 2,5 тыс. км сетей канализации, их износ — более 50%.