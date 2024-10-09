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«Полная ерунда». Песков рассказал, знает ли Путин о квадроберах
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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что глава государства Владимир Путин не знает о квадроберах.
«Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность», – сказал представитель Кремля, его слова приводит РИА Новости.
Также Песков назвал квадробику «полной ерундой».
Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина призвала запретить в России субкультуру квадроберов.
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