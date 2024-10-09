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Общество 9 октября 2024 09:32

«Полная ерунда». Песков рассказал, знает ли Путин о квадроберах

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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что глава государства Владимир Путин не знает о квадроберах.

«Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность», – сказал представитель Кремля, его слова приводит РИА Новости.

Также Песков назвал квадробику «полной ерундой».

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина призвала запретить в России субкультуру квадроберов.

#Дмитрий Песков #Владимир Путин #Кремль
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