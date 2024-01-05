Полковник запаса Хатылев: США - это понты и фейковые люди

США — государство понтов и фейковых люди, которые пугают других, вводят в заблуждение и печатают доллары на станке, считает экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС (военно-воздушные силы) России, полковник запаса Сергей Хатылев.

«В США вообще понты и фейковые люди. Они пугают, вводят в заблуждение, а доллары просто печатают на станке. У них нет денег. У них долг триллионы долларов, наверное, даже больше. Поэтому сколько они оружия могут создать, сколько отразить атак, мы даже не знаем», — рассказал он в интервью «Татар-информу».

Специалист обратил внимание, что если из 340 млн жителей в США «отбросить наркоманов и всяких нетрадиционных», то в американском активе никого не останется.

«Они же привыкли решать свои проблемы другими руками, силами, странами, народами», — подчеркнул Хатылев.