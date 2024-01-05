Полковник Хатылев о СВО: «Запад стратегию не меняет, их задача – Россию уничтожить»

Сергей Хатылев: «Они поставили задачу – Россию уничтожить. Расчленить, разбить на мелкие государства, пленить и собрать ее ресурсы»

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«США на границу с Мексикой нужно столько денег, сколько на войну с Китаем за Тайвань»

Сергей Петрович, какие вы видите варианты развития событий на СВО в следующем году? От чего будут они зависеть?

Конечно, от политической конъюнктуры, от воли лидеров, руководителей. Например, в США. Там непонятно, какими будут выборы. Непонятно внешнеполитическое состояние США. То они с Мексикой разбираются по госгранице. А там денег нужно, сколько для войны с Китаем за Тайвань. Я думаю, у Америки сил на это не хватит, как это уже было раньше. Они подогревались своим потенциалом, тысячами баз, а содержать их сейчас уже не получится. У них нет материальных баз по оружию, боеприпасам, топливу. Нужно восстановиться.

Но в США продолжают настаивать на своей «исключительности». Достаточно почитать их СМИ…

В США вообще понты и фейковые люди. Они пугают, вводят в заблуждение, а доллары просто печатают на станке. У них нет денег. У них долг триллионы долларов, наверное, даже больше. Поэтому сколько они оружия могут создать, сколько отразить атак, мы даже не знаем. Да, вроде бы 340 млн жителей в США. Но давайте откидывать наркоманов, всяких нетрадиционных и так далее. Кто там останется в активе? Они же привыкли решать свои проблемы другими руками, силами, странами, народами. Мир перевернулся.

Роль и сила американцев на сегодняшний день категорически изменились, и что дальше будет, наверное, ни один политический деятель и военный не скажут, потому что ситуация меняется ежесекундно. Поставить помеху боевому средству нашего изготовления американцы уже не могут, как было год назад. Правда, и мы там тоже не можем применить некоторые виды оружия на 100%. Они тоже не спят, создают что-то, но до сих пор на вооружении американцев нет гиперзвуковых ракет, нет фрегатов, как наш «Горшков». Мир развивается во все стороны. А сейчас происходит бурное развитие и в политическом, и в экономическом, и в информационном плане стран за пределами западного влияния. Мы можем ждать за самое короткое время самых великих действий.

«Танки и самолеты не уйдут на второе или третье места. Все будет развиваться одновременно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Против русских танкистов американские «Абрамсы» просто ноль»

Как вы считаете, будет ли Запад повышать ставки, если у Украины сейчас начнется серьезная проблема на фронте?

На Западе уже готовы выдвигать какие-то условия, но ясно, что они будут для нас неприемлемыми. Им нужна передышка, им нужно копить снаряды, технику, вооружения, переформировать армию. Найти где-то какую-то замену, вплоть до того, чтобы свои войска туда поставить. Им нужна приличная передышка. От двух до пяти месяцев. Они же стратегию свою не отменяют. Они поставили задачу – Россию уничтожить. Расчленить, разбить на мелкие государства, пленить и собрать ее ресурсы, потому что на Западе ничего уже нет. Теперь им нужно Североморской Арктический путь захватить, потому, что с хуситами американцы даже не могут справиться. Но они пытаются победить Россию. Это же смешно. Но с другой стороны – не очень смешно. Ведь хуситов все равно побьют в конце концов.

«Каждое оружие выполняет свою определенную цель, задачу и в определенное время» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Так Запад будет повышать ставки все-таки или «сольется» с этого противостояния с Россией?

Неизвестно, кто будет президентом США, неизвестно, как пройдут выборы. Неизвестно, как они решат проблемы с Китаем, с нами и все проблемы вокруг Америки. Это же все-таки расчетливые люди. Интересно что они предпримут, как они оценят. Но насколько мы можем судить, с момента возникновения Руси, а Русь оформилась окончательно как самостоятельное государство после Куликовской битвы, каждую эпоху нас пытаются уничтожить. И от этой затеи никто еще не отказался. Поэтому они будут напирать, усиливаться, нападать, зубы заговаривать нам.

Что делать в этой ситуации России, на ваш взгляд? Как вообще строить отношения с Западом? Строить ли их? Стремиться ли к перемирию на СВО или нет?

Президент на всех совещаниях четко же определил. Денацификация, все цели спецоперации мы должны выполнить. Мы готовы вести переговоры с Западом на наших условиях, мы готовы экономически взаимодействовать и выполнять все международные наши обязательства. Но есть наши условия: войска НАТО от наших границ убрать, все санкции против нас убрать, деньги наши вернуть и вести нормальную жизнь. В противном случае мы за нашу независимость и свободу будем бороться и дальше. Путин сказал это не раз и не отступает от своих принципов.

«На сегодняшний день стратегическая авиация до сих пор существует и развивается, и ракеты развиваются» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Танки и самолеты не уйдут на второе или третье места»

Сейчас СВО называют войной дронов. БПЛА приводят к обесцениванию тех же танков или даже авиации?

Танки и самолеты не уйдут на второе или третье места. Все будет развиваться одновременно. Так быстро перестроиться, чтоб сказать «давайте вместо танков дроны, вместо самолетов – ракеты» только у Хрущева в 60-е годы получалось, когда он начал всю стратегическую авиацию ломать и говорить, что ракетами будем работать. На сегодняшний день стратегическая авиация до сих пор существует и развивается и ракеты развиваются.

Однобоко к военной организации подходить нельзя. Каждое оружие выполняет свою определенную цель, задачу и в определенное время. То, что появились дроны, надо прочитать внимательно историю 70-х годов, когда впервые использовались дроны в Арабской войне против Египта. Потом вторая была война. Уже тогда отработали и разведку, и боевые дроны, уничтожающие противника. Смотрите, сколько лет прошло, и только сейчас на этой войне на Украине эти дроны получили широкую огласку. А до этого они были разведывательные, исследовательские и так далее. В одночасье решаться ничего не будет.