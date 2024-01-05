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Полковник Хатылев о СВО: «Запад стратегию не меняет, их задача – Россию уничтожить»
Конец 2023 года прошел под знаком перехвата инициативы российскими войсками в зоне проведения СВО на Украине. Экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев в интервью «Татар-информу» рассказал, чего ждать от спецоперации в 2024 году.
«США на границу с Мексикой нужно столько денег, сколько на войну с Китаем за Тайвань»
Сергей Петрович, какие вы видите варианты развития событий на СВО в следующем году? От чего будут они зависеть?
Конечно, от политической конъюнктуры, от воли лидеров, руководителей. Например, в США. Там непонятно, какими будут выборы. Непонятно внешнеполитическое состояние США. То они с Мексикой разбираются по госгранице. А там денег нужно, сколько для войны с Китаем за Тайвань. Я думаю, у Америки сил на это не хватит, как это уже было раньше. Они подогревались своим потенциалом, тысячами баз, а содержать их сейчас уже не получится. У них нет материальных баз по оружию, боеприпасам, топливу. Нужно восстановиться.
Но в США продолжают настаивать на своей «исключительности». Достаточно почитать их СМИ…
В США вообще понты и фейковые люди. Они пугают, вводят в заблуждение, а доллары просто печатают на станке. У них нет денег. У них долг триллионы долларов, наверное, даже больше. Поэтому сколько они оружия могут создать, сколько отразить атак, мы даже не знаем. Да, вроде бы 340 млн жителей в США. Но давайте откидывать наркоманов, всяких нетрадиционных и так далее. Кто там останется в активе? Они же привыкли решать свои проблемы другими руками, силами, странами, народами. Мир перевернулся.
Роль и сила американцев на сегодняшний день категорически изменились, и что дальше будет, наверное, ни один политический деятель и военный не скажут, потому что ситуация меняется ежесекундно. Поставить помеху боевому средству нашего изготовления американцы уже не могут, как было год назад. Правда, и мы там тоже не можем применить некоторые виды оружия на 100%. Они тоже не спят, создают что-то, но до сих пор на вооружении американцев нет гиперзвуковых ракет, нет фрегатов, как наш «Горшков». Мир развивается во все стороны. А сейчас происходит бурное развитие и в политическом, и в экономическом, и в информационном плане стран за пределами западного влияния. Мы можем ждать за самое короткое время самых великих действий.
«Против русских танкистов американские «Абрамсы» просто ноль»
Как вы считаете, будет ли Запад повышать ставки, если у Украины сейчас начнется серьезная проблема на фронте?
На Западе уже готовы выдвигать какие-то условия, но ясно, что они будут для нас неприемлемыми. Им нужна передышка, им нужно копить снаряды, технику, вооружения, переформировать армию. Найти где-то какую-то замену, вплоть до того, чтобы свои войска туда поставить. Им нужна приличная передышка. От двух до пяти месяцев. Они же стратегию свою не отменяют. Они поставили задачу – Россию уничтожить. Расчленить, разбить на мелкие государства, пленить и собрать ее ресурсы, потому что на Западе ничего уже нет. Теперь им нужно Североморской Арктический путь захватить, потому, что с хуситами американцы даже не могут справиться. Но они пытаются победить Россию. Это же смешно. Но с другой стороны – не очень смешно. Ведь хуситов все равно побьют в конце концов.
Так Запад будет повышать ставки все-таки или «сольется» с этого противостояния с Россией?
Неизвестно, кто будет президентом США, неизвестно, как пройдут выборы. Неизвестно, как они решат проблемы с Китаем, с нами и все проблемы вокруг Америки. Это же все-таки расчетливые люди. Интересно что они предпримут, как они оценят. Но насколько мы можем судить, с момента возникновения Руси, а Русь оформилась окончательно как самостоятельное государство после Куликовской битвы, каждую эпоху нас пытаются уничтожить. И от этой затеи никто еще не отказался. Поэтому они будут напирать, усиливаться, нападать, зубы заговаривать нам.
Что делать в этой ситуации России, на ваш взгляд? Как вообще строить отношения с Западом? Строить ли их? Стремиться ли к перемирию на СВО или нет?
Президент на всех совещаниях четко же определил. Денацификация, все цели спецоперации мы должны выполнить. Мы готовы вести переговоры с Западом на наших условиях, мы готовы экономически взаимодействовать и выполнять все международные наши обязательства. Но есть наши условия: войска НАТО от наших границ убрать, все санкции против нас убрать, деньги наши вернуть и вести нормальную жизнь. В противном случае мы за нашу независимость и свободу будем бороться и дальше. Путин сказал это не раз и не отступает от своих принципов.
«Танки и самолеты не уйдут на второе или третье места»
Сейчас СВО называют войной дронов. БПЛА приводят к обесцениванию тех же танков или даже авиации?
Танки и самолеты не уйдут на второе или третье места. Все будет развиваться одновременно. Так быстро перестроиться, чтоб сказать «давайте вместо танков дроны, вместо самолетов – ракеты» только у Хрущева в 60-е годы получалось, когда он начал всю стратегическую авиацию ломать и говорить, что ракетами будем работать. На сегодняшний день стратегическая авиация до сих пор существует и развивается и ракеты развиваются.
Однобоко к военной организации подходить нельзя. Каждое оружие выполняет свою определенную цель, задачу и в определенное время. То, что появились дроны, надо прочитать внимательно историю 70-х годов, когда впервые использовались дроны в Арабской войне против Египта. Потом вторая была война. Уже тогда отработали и разведку, и боевые дроны, уничтожающие противника. Смотрите, сколько лет прошло, и только сейчас на этой войне на Украине эти дроны получили широкую огласку. А до этого они были разведывательные, исследовательские и так далее. В одночасье решаться ничего не будет.
Биография:
Сергей Петрович Хатылев
Военный эксперт. Экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России. Полковник запаса.
В 1980 году окончил Орджоникидзевское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО им. генерала армии Плиева. В 1990 году окончил Военную командную академию ПВО им. Жукова в Калинине.
Служил в полках ЗРВ ПВО на Сахалине, в Подмосковье. С 2007 по 2009 год занимал должность начальника зенитно-ракетных войск Командования специального назначения Москвы. Принимал участие в работе государственной комиссии по испытаниям ПЗРК «Панцирь-1С», участвовал в проведении боевых стрельб и принятию на вооружение ЗРС С-400.
С 2020 года является генеральным директором ООО НПП «Автоматизированные измерительные системы».
Член президиума межрегиональный общественной организации «Союз ветеранов войск ПВО», председатель комиссии по связям с ветеранскими организациями и СМИ.
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