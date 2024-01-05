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Полковник Хатылев: Путин не отступает от своих принципов
На совещаниях Президент РФ Владимир Путин не раз обозначал цели специальной военной операции и сейчас не отступает от своих принципов. Об этом в интервью «Татар-информу» заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев.
«Президент на всех совещаниях четко же определил. Денацификация, все цели спецоперации мы должны выполнить. Мы готовы вести переговоры с Западом на наших условиях, мы готовы экономически взаимодействовать и выполнять все международные наши обязательства», — сказал он.
Хатылев выразил уверенность, что переговоры возможны лишь в том случае, если НАТО отведет свои войска от границ России, отменит все санкции, вернет конфискованные российские активы и будет вести нормальную жизнь.
«В противном случае мы за нашу независимость и свободу будем бороться и дальше», — подчеркнул полковник запаса.
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