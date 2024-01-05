Полковник Хатылев: Путин не отступает от своих принципов

На совещаниях Президент РФ Владимир Путин не раз обозначал цели специальной военной операции и сейчас не отступает от своих принципов. Об этом в интервью «Татар-информу» заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев.

«Президент на всех совещаниях четко же определил. Денацификация, все цели спецоперации мы должны выполнить. Мы готовы вести переговоры с Западом на наших условиях, мы готовы экономически взаимодействовать и выполнять все международные наши обязательства», — сказал он.

Хатылев выразил уверенность, что переговоры возможны лишь в том случае, если НАТО отведет свои войска от границ России, отменит все санкции, вернет конфискованные российские активы и будет вести нормальную жизнь.

«В противном случае мы за нашу независимость и свободу будем бороться и дальше», — подчеркнул полковник запаса.

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.