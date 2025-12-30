news_header_top
СВО 30 декабря 2025 22:55

Полковник с позывным Родник передал Высокогорскому району трофей из зоны СВО

В Высокогорском районе передали трофей из зоны специальной военной операции — беспилотный летательный аппарат, доставленный от земляка, полковника с позывным Родник. Об этом сообщил глава района Равиль Хисамутдинов.

По его словам, трофей передали представители фонда «Все для Победы Нурлат» имени героя Социалистического Труда Закия Тимерзянова, с которыми район активно взаимодействует в рамках работы по поддержке военнослужащих.

Равиль Хисамутдинов отметил, что сотрудничество с волонтерами и общественными организациями является важной частью общего дела — помощи бойцам на передовой.

«Своих не бросаем. Пусть все скорее закончится», — подчеркнул глава района.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Фото: пресс-служба Высокогорского района РТ.

#СВО
