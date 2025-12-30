Полковник с позывным Родник передал Высокогорскому району трофей из зоны СВО

В Высокогорском районе передали трофей из зоны специальной военной операции — беспилотный летательный аппарат, доставленный от земляка, полковника с позывным Родник. Об этом сообщил глава района Равиль Хисамутдинов.

По его словам, трофей передали представители фонда «Все для Победы Нурлат» имени героя Социалистического Труда Закия Тимерзянова, с которыми район активно взаимодействует в рамках работы по поддержке военнослужащих.

Равиль Хисамутдинов отметил, что сотрудничество с волонтерами и общественными организациями является важной частью общего дела — помощи бойцам на передовой.

«Своих не бросаем. Пусть все скорее закончится», — подчеркнул глава района.

