Политтехнолог Попов призвал наградить российского пилота самолета Flydubai

Российского пилота, который помог посадить самолет Flydubai в Саудовской Аравии, необходимо наградить. Об этом «Абзацу» заявил общественный деятель, политтехнолог Вадим Попов.

По его словам, россиянин совершил мужественный и профессиональный поступок. Попов выступил за награждение его государственной наградой за проявленные мужество и самоотверженность. Он выразил уверенность, что пример пилота послужит важным моральным ориентиром для всего профессионального сообщества.

Напомним, один из пилотов самолета Flydubai пытался устроить катастрофу.