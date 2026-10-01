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Общество 1 октября 2026 01:35

Политтехнолог Попов призвал наградить российского пилота самолета Flydubai

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Российского пилота, который помог посадить самолет Flydubai в Саудовской Аравии, необходимо наградить. Об этом «Абзацу» заявил общественный деятель, политтехнолог Вадим Попов.

По его словам, россиянин совершил мужественный и профессиональный поступок. Попов выступил за награждение его государственной наградой за проявленные мужество и самоотверженность. Он выразил уверенность, что пример пилота послужит важным моральным ориентиром для всего профессионального сообщества.

Напомним, один из пилотов самолета Flydubai пытался устроить катастрофу.

#пилот
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