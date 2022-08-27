Политолог заявил о начале решающей фазы спецоперации на Украине

Военная спецоперация на Украине вступила в решающую фазу, заявил политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Именно этим, по его словам, объясняется замедление операции.

«Спецоперация не останавливается. Каждый день уничтожаются десятки складов и баз, масса командных пунктов по всем направлениям: Херсонскому, Харьковскому, в Донской области. Спецоперация вступила в решающую фазу. Якобы замедление говорит о том, что мы готовимся. К чему — покажет сентябрь», — сказал Михайлов в интервью телеканалу «360».

По мнению политолога, «поражение украинских войск происходит в еще больших масштабах», чем об этом известно, а заявление о замедлении темпов спецоперации ошибочны. Особое внимание Михайлов обратил на боестолкновения на Харьковском направлении, в районе Краснополья, где союзные войска уничтожили более 200 военных.

Напомним, сегодня Минобороны РФ сообщило об остановке прорыва ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Потери украинской стороны российские военные оценили в более чем 20 военнослужащих ВСУ и свыше пяти единиц техники.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.