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Ру Тат
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Политика
27 августа 2022  10:34

Минобороны заявило об остановке прорыва ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

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Украинские военные попытались прорваться на Николаевско-Криворожском направлении, но эта попытка была остановлена силами российских Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным российского военного ведомства, атака велась «силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты».

Отбить наступление позволили «удары артиллерии, штатного вооружения боевых машин десанта, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и гранатометов ВСУ». 

Потери украинской стороны российские военные оценили в более чем 20 военнослужащих ВСУ и свыше пяти единиц техники.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре после этого Роскомнадзор потребовал от российских СМИ освещать спецоперацию, основываясь на информации из российских официальных источников.

#спецоперация на Украине
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