Казанских избирателей развлекают татарскими танцами и песнями из советских комедий

Фото: © Динара Прокопьева/ «Татар-информ»

Казанских избирателей, которые пришли проголосовать в гимназию №4, встречала творческая агитбригада, сообщает корреспондент «Татар-информа».

Перед горожанами выступили заслуженный артист Татарстана, певец Радик Шарипжанов, ансамбль «Злачное место», баянист Ильгиз Хадиев и танцевальные дуэт из центра искусств «Шарм». Ведущим выступлений для избирателей стал актер Дмитрий Черных, который раньше выступал в команде КВН «Четыре татарина».

Так, Радик Шарипжанов исполнил песню «Королева красоты», одну из самых любимых и популярных в репертуаре Муслима Магомаева. Тему ретро-хитов продолжили музыканты и вокалистка «Злачного места», которые сыграли саундтреки из комедий Эльдара Рязанова «Песенку о медведях» и «Помоги мне». Танцевальный дуэт выступил под татарскую мелодию и угостил пришедших избирателей конфетами.

Далее творческая агитбрида должна выступить в гимназии №107 Ново-Савиновского района, школе №96 Вахитовского района и ДК им. Саид Галеева в Советском районе. Организатором выступает мэрия Казани, где «Татар-информу» рассказали, что традиции таких выступлений перед избирателями уже три года.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

Фото: © Динара Прокопьева/ «Татар-информ»