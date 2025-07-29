Политолог усомнился в намерении США и Великобритании заменить Зеленского на Залужного

Сообщения о том, что США и Великобритания рассматривают кандидатуру Валерия Залужного – посла Украины в Лондоне и бывшего главкома ВСУ – в качестве будущего Президента Украины, могут быть частью политической игры, а не свидетельством реальных намерений. Таким мнением с «Татар-информом» поделился директор Института нового общества, экономист и политолог Василий Колташов.

По словам Колташова, Лондон не проявляет серьезных действий по отстранению действующего Президента Украины Владимира Зеленского, поскольку тот, как утверждает эксперт, находится под полным контролем Великобритании.

«Британцы охраняют Зеленского. Британцы знают, где он находится. Британцы вообще очень проинформированы о Зеленском. Они знают, что его состояние под их контролем и что он вообще полностью им предан. Что у него недвижимость в Англии, что он рассчитывает там жить», – рассказал политолог.

Эксперт добавил, что, если бы у Лондона действительно была цель заменить Зеленского на Залужного, у них были бы возможности для этого, включая сценарии, в которых обвинение можно было бы возложить на российские спецслужбы.

Он также предположил, что заявления о поддержке Залужного могут быть частью тактической игры Лондона против Дональда Трампа. Таким образом, по мнению Колташова, Великобритания демонстрирует Вашингтону готовность к изменениям, но в реальности не предпринимает никаких шагов против Зеленского.

«Мы наблюдаем сложную политическую игру. И эта политическая игра предполагает, что британцы немножко хитрят», – заключил Василий Колташов.

Ранее «Татар-информ» писал, что США и Великобритания рассматривают Валерия Залужного как возможного преемника Владимира Зеленского на посту Президента. Как утверждается, на закрытой встрече в Альпах с участием Залужного, главы Офиса Президента Андрея Ермака, начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова обсуждалось смещение действующего главы государства.

Запад якобы пообещал украинским чиновникам сохранить их должности в случае смены власти. В разведке сочли такую договоренность сомнительной с точки зрения демократии и суверенитета Украины.