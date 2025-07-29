США и Великобритания рассматривают кандидатуру Валерия Залужного – посла Украины в Лондоне и бывшего главнокомандующего ВСУ – в качестве будущего Президента Украины. Об этом сообщает ТАСС, приводя информацию Службы внешней разведки (СВР) России.

В июле на одном из альпийских курортов прошла закрытая встреча с участием высокопоставленных украинских представителей – главы Офиса Президента Андрея Ермака, начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и самого Залужного. Основной темой переговоров, как утверждается, стала возможность смещения действующего главы государства Владимира Зеленского.

Как отмечается в сообщении СВР, западные партнеры выразили поддержку выдвижению Залужного на высший государственный пост и якобы дали Ермаку и Буданову гарантии сохранения за ними текущих должностей, а также учета их интересов при последующих кадровых решениях.

СВР интерпретирует итоги этой встречи как «внеочередные президентские выборы», прошедшие за пределами Украины, и ставит под сомнение соответствие таких действий принципам украинской демократии и суверенитета.