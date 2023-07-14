Политолог Уралов о зерновой сделке: Путин дал четкий ответ – решение еще не принято

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Своим комментарием по теме зерновой сделки между Россией, ООН, Турцией и Украиной поделился с корреспондентом «Татар-информа» известный российский политолог Семен Уралов.

Эксперт отметил, что Президент России Владимир Путин при обсуждении вопроса о продлении сделки не опроверг возможность ее продления.

«Мне кажется, что Путин дал четкий ответ, что решение еще не принято, учитывая, что у нас все проходит в режиме спецоперации. Соответственно, с этим работают спецэксперты. Мы же не знаем, в чем секретная часть мотивации зерновой сделки, для чего она сделана и в чьих интересах», – сказал Уралов.

Напомним, в беседе с журналистами Владимир Путин отметил, что Запад должен сначала выполнить свои обещания, а только потом Россия поставит свою подпись в договоре о продлении сделки.

«Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены, ну пусть исполнят это обещание, и мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова», – подчеркнул глава государства.