Политолог Светов заявил, что Трамп хочет ослабить Россию за счет Европы

Президент США Дональд Трамп ничем не отличается от Джо Байдена в отношении России. По мнению политолога и журналиста Юрия Светова, лозунг «Сделаем Америку снова великой» говорит о стремлении Трампа диктовать условия всему миру. Слова эксперта приводит «Радио 1».

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен позицией Москвы в отношении украинского конфликта, и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России и ее партнеров, если боевые действия не прекратятся в течение 50 дней. Также он пообещал Киеву поставки вооружения, включая системы ПВО Patriot, отметив при этом, что платить за них будут страны Евросоюза.

Светов отметил, что Трамп в своем выступлении обратился не только к России, но и ко всем, кого США считают своими друзьями и врагами, требуя подчинения американской повестке. Он добавил, что озвученные санкции вряд ли серьезно ударят по России, учитывая небольшой товарооборот с США, но они могут оказать давление на Китай и Индию.

По словам политолога, США используют конфликт в Украине как повод для военного заработка, переложив расходы на Европу. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет ослабить Россию чужими руками, действуя через НАТО и европейских союзников, которым поставляется американское вооружение взамен на отправку их собственных систем в Киев.

Светов также предположил, что Трамп заинтересован в том, чтобы свести возможную победу России к минимуму, при этом заставив ее заплатить за любой исход.