Политолог Светов считает, что Мерц готовит Германию защищаться от нападения России

Канцлер Германии Фридрих Мерц может готовить свою страну к конфликту с Россией, но не как агрессор, а как «ответчик» на агрессию со стороны РФ. Об этом «Татар-информу» сообщил политолог Юрий Светов.

Ранее замдиректора по исследованиям Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов предупредил, что Мерц готовит страну к прямому военному конфликту с РФ.

«Готовить к войне – это одно, и Мерц может готовить Германию к военному конфликту с Россией. Однако это мы с вами такие заявления трактуем, как угрозу, а он может свои слова трактовать иначе. Они все видят угрозу в России, они убеждены в том, что Россия, завершив конфликт на Украине, немедленно нападет на какие-то европейские страны, поэтому им надо готовиться», – ответил политолог.

Собеседник агентства также добавил, что Президент Франции Эммануэль Макрон, готовясь к Национальному дню Франции 14 июля, также заявил, что Россия представляет собой угрозу для Франции и что им тоже нужно «готовиться к этой войне».

Светов добавил, что министр обороны Германии Борис Писториус еще при прежнем канцлере Олафе Шольце назвал 2029-й годом начала конфликта с Россией и призвал готовиться к этому противостоянию.

«Мы будем видеть вот эту всю лексику, всю эту истерию в ближайшие годы. У них четко звучит, что 2029-2030 годы станут началом войны с Россией. Мы как на это должны реагировать? Готовиться к возможной агрессии, пересматривать приоритеты в оборонной отрасли, делать больший акцент на беспилотники, причем новейшие, и другие виды вооружения делать», – сказал Светов.

Политолог подчеркнул, что у России есть одно преимущество, о котором знают все европейские страны, в том числе и в Германии, а именно – реальный опыт ведения боевых действий в современных условиях.

«Ни у одной армии мира нет реального опыта ведения боевых действий в современных условиях. Только Россия обладает этим опытом. И они (европейцы – прим. Т-и) этого боятся. Они прекрасно понимают, что из СВО наша страна выйдет победителем, и Россия начнет с европейскими странами по-другому разговаривать, престанет с ними считаться. Они уже сейчас видят, что разговор об Украине американцы ведут без Европы», – резюмировал Светов.