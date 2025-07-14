Политолог Суслов считает, что Мерц готовит Германию к войне с Россией

Милитаризацией Германии канцлер Фридрих Мерц готовит страну к прямому военному конфликту с РФ. Так считает замдиректора по исследованиям Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов, чьи слова приводит РИА «Новости».

По мнению политолога, Мерц делает из Германии врага России. Как подчеркнул Суслов, настраивать Германию против РФ начал еще предшественник Мерца Олаф Шольц, но новый канцлер прикладывает еще больше усилий. Таким образом он стремится закрепить «политическое лидерство в Европе».

Суслов отметил, что с помощью антироссийской риторики Германии проще получать материальные ресурсы, чтобы реализовывать свой план, то есть «возродить Третий рейх».

«Учитывая, что Мерц призывает не бояться Россию, то есть выступает за преодоление страха, который сформировался у немцев после 1945-го, его можно считать открытым врагом России. Он занимается материально-технической и политико-психологической подготовкой страны к войне», — сказал Суслов.