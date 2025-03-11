Политолог Светов рассказал, как ответит Россия на атаку БПЛА по Москве

За атаку украинскими БПЛА Москвы и Московской области ВС РФ ответят на поле боя в Курской области. Об этом заявил политолог и журналист Юрий Светов, чьи слова приводит «Радио 1».

По словам эксперта, на данный момент Украина убеждает США объявить перемирие в воздухе, на море и перестать атаковать объекты инфраструктуры. Именно там у ВСУ уязвимые точки, обратил внимание Светов. Штаты тем временем заявляют, что намерены добиваться прекращения боевых действий на Черном море.

«А мы смотрим, наблюдаем, готовимся к собственным переговорам, но самое главное — не останавливаемся на поле боя», — отметил политолог.

Цель подобных массовых атак - вызвать противодействие политике страны. То есть, Киев надеется, что россияне потребуют завершить конфликт на условиях Украины, добавил Светов.

«Это многоплановый ход и стиль английской политики», — резюмировал эксперт.