Политолог Светов рассказал, чьи дроны сбили в Польше

Дроны, сбитые в Польше, могли прилететь откуда угодно, важнее вопрос целенаправленности этих БПЛА. Об этом «Татар-информу» сообщил политолог Юрий Светов.

Ранее польские военные сообщили, что сбили несколько дронов, нарушивших воздушное пространство страны. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с данным заявлением.

«Поляки сначала говорили, что неизвестно, потом заявили, что дрон не военного происхождения, и тут стали говорить о России или Белоруссии. Тут вопрос целенаправленности запуска этих дронов. России это не нужно», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас готовятся большие учения России и Белоруссии.

«Этот клубок связан с попытками Польши доказать, что для нее исходит угроза от Белоруссии», – объяснил политолог.

При этом он допустил, что дроны могли быть как украинскими, так и запущенными самими поляками.

«Одно время об этом говорили и Румыния, и Молдавия. Польша, поддерживая киевский режим, должна быть готова к тому, что она от этого что-то получит», – заключил Светов.