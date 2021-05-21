Политолог: США и Россия настроены на продуктивный диалог

Прошедшая встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена показала, что Россия и Соединенные Штаты настроены на продуктивный диалог в ряде вопросов, представляющих интерес для обеих стран. Так, сюда входят Афганистан, стратегическая мобильность и ядерные программы Ирана и КНДР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Вашингтонского института перспективных российских исследований им. Дж. Кеннана Мэтью Рожански.

«Встреча была важна по нескольким причинам. Во-первых, Арктический совет является важным форумом и продолжит быть важным форумом, на повестке дня которого находятся вопросы, относящиеся к изменению климата, энергетике, безопасности, коренным народностям и т. д. Во-вторых, это был первый шанс встретиться для двух опытных дипломатов с момента прихода к власти администрации Байдена», — заявил политолог.

По его словам, важности встречи Лаврова и Блинкена добавляет вопрос организации возможной встречи Президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена.

К тому же, несмотря на различные политические разногласия, главы дипведомств России и США выразили готовность к проведению продуктивного диалога по ряду тем, представляющих взаимные интересы для двух стран. В том числе это стратегическая стабильность и ограничение ядерных программ Ирана и КНДР.

Коснувшись позиции Президента США, Рожански отметил, что Байден предпринимает шаги для улучшения двусторонних отношений и построения более «стабильных и предсказуемых отношений» с Россией. Тем не менее американский лидер ясно и последовательно критикует политику Путина в ряде сфер, в том числе по Украине.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что после переговоров с Блинкеном Лавров пошутил на тему возможной встречи Путина и Байдена.