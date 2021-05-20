Лавров пошутил на тему встречи Путина и Байдена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил на тему возможного саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает РИА Новости.

После переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном Лаврова спросили, одобрила ли Москва эту встречу, на что он шутливо ответил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что еще нет окончательной договоренности о проведении встречи двух президентов, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из «европейских дипломатических столиц».