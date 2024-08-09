Политолог Сергей Марков: США не дадут Харькову и Одессе жить мирно

До тех пор, пока Одесса и Харьков находятся под контролем Украины, мирному населению не дадут шанса на спокойную жизнь. Их будут вынуждать воевать против России, заявил известный политолог и бывший дипломат Сергей Марков.

«Харьков и Одесса – русские города. Они оккупированы, по сути. Россия должна подумать, как строить дальше цивилизацию, учитывая, что часть русского народа захвачена врагом и будет постоянно идти война против России. Сейчас воевать или потом воевать. Очевидно, что США не дадут харьковчанам и одесситам жить мирно. Будут заставлять воевать против России сейчас или потом», – сказал он в беседе с «Татар-информом».

Эксперт также обратил внимание на то, что «мирный» план Вашингтона содержит в себе условия о передаче Россией Украине Запорожской АЭС, а также отход из Харьковской области.

Подробнее о ситуации с недавними атаками по территории России и роли США в этих нападениях можно прочитать в интервью «Марков – об атаке ВСУ на Курскую область: «США могут дать Киеву все. Даже ядерное оружие».