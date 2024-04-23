news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 23 апреля 2024 16:37

Политолог Сергей Марков: На Украине пройдет тотальная жесткая мобилизация

Скопировать ссылку

Нынешняя мобилизация, объявленная на Украине, будет тотальной и жесткой и, очевидно, приведет к приросту числа военнослужащих в рядах ВСУ, заявил политолог и бывший дипломат Сергей Марков.

При этом он отметил, что Киев испытывает серьезные проблемы с нехваткой офицерского состава и подготовкой таких кадров.

«Они людей наберут, нет никаких сомнений. Будет жесткая тотальная мобилизация. Никаких сопротивлений не будет. Украинская армия получит много мобилизованных, но они не хотят воевать, у них не очень хорошее будет обучение и нет подготовленных офицеров. Офицеры – главное в армии», – сказал эксперт в беседе с «Татар-информом».

Подробнее о том, как выделение 61 млрд долларов на военные нужды Украины скажутся на ходе СВО, «метаниях» Дональда Трампа и о том, как сейчас обстоят дела российской армии на фронте, – в интервью «Сергей Марков: «Сейчас Россия не наступает в зоне СВО, это тактика тысячи мелких порезов».

#политика #спецоперация на Украине #эксперты
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2