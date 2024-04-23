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Политолог Сергей Марков: На Украине пройдет тотальная жесткая мобилизация
Нынешняя мобилизация, объявленная на Украине, будет тотальной и жесткой и, очевидно, приведет к приросту числа военнослужащих в рядах ВСУ, заявил политолог и бывший дипломат Сергей Марков.
При этом он отметил, что Киев испытывает серьезные проблемы с нехваткой офицерского состава и подготовкой таких кадров.
«Они людей наберут, нет никаких сомнений. Будет жесткая тотальная мобилизация. Никаких сопротивлений не будет. Украинская армия получит много мобилизованных, но они не хотят воевать, у них не очень хорошее будет обучение и нет подготовленных офицеров. Офицеры – главное в армии», – сказал эксперт в беседе с «Татар-информом».
Подробнее о том, как выделение 61 млрд долларов на военные нужды Украины скажутся на ходе СВО, «метаниях» Дональда Трампа и о том, как сейчас обстоят дела российской армии на фронте, – в интервью «Сергей Марков: «Сейчас Россия не наступает в зоне СВО, это тактика тысячи мелких порезов».
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