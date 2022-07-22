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Ру Тат
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Политика
22 июля 2022  05:17

Политолог: Седьмой пакет санкций приняли быстро, потому что в нем нет серьезных мер

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Седьмой пакет антироссийских санкций – это скорее символическое действие, а не реальные ограничения, считает замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Необходимо подчеркнуть, это такая дежурная мера, которая не имеет существенного содержания», — отметил он в беседе с RT.

Политолог напомнил, что шестой пакет санкций, который включал в себя ограничения на импорт российской нефти, согласовывали несколько месяцев.

 «Седьмой пакет приняли быстро, потому что в седьмом пакете нет серьезных мер. ЕС придерживается стратегии дальнейшего ужесточения санкций против России, но эти санкции не имеют смысла», — заключил эксперт.

Напомним, сегодня ЕС ввел седьмой пакет антироссийских санкций. Он предусматривает запрет «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов», а также расширяет список граждан, против которых введены персональные ограничения.

#санкции #спецоперация на Украине
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