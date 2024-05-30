Политолог: Россия не хочет эскалации, но Запад воспринимает это как слабость

Россия всегда старается не идти по пути эскалации, однако западные политики воспринимают это как слабость. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал политолог Сергей Марков, отвечая на вопрос, почему проведение совместных ядерных учений России и Беларуси не произвело сильного эффекта на страны НАТО и их политики продолжают высказывать воинственные заявления.

«На Западе считают, что разговоры о ядерном оружии все-таки это больше блеф России. С другой стороны, они все-таки побаиваются. Поэтому они выполняют тысячи маленьких шажков, чтобы не спровоцировать некого эмоционального движения российского руководства. Путин стукнет там кулаком по столу и скажет: “Ну, тогда бьем, так сказать, ядерным оружием”. Этого они боятся», – считает Сергей Марков.

Напомним, ранее Соединенные Штаты разрешили союзникам передать Украине F-16, способные нести тактические ядерные боеприпасы. Планируется, что первые истребители ВСУ получат уже в 2024-м. Комментируя ситуацию, глава российского МИД Сергей Лавров предупредил, что если Украине поставят данные истребители, то Россия расценит это как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Он также подчеркнул, что российские военные уничтожат поставленные самолеты так же, как уничтожали другое вооружение ВСУ.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа» «F-16 будут гореть, но чем ответит Россия на ядерную угрозу США и НАТО на Украине?».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.