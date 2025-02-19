Политолог прокомментировал планируемую встречу Путина и Трампа

Планируемая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться, если американский лидер выстоит перед развернутой против него информационной кампанией. Такое предположение в беседе с «Радио 1» высказал политолог Юрий Светов.

«Его (Трампа – прим. Т-и) обвиняют в том, что он капитулировал перед Путиным. Что он якобы уже самим фактом встречи уступил ему. Натиск идет страшный, поэтому вопрос, выстоит ли Трамп против этого, определит будущее взаимодействие», – заявил политолог.

При этом Светов добавил, что сначала состоится разговор между Путиным и Трампом, а затем к переговорам могут подключить Европу и Украину.

«Причем я сомневаюсь, что Трамп согласится на то, чтобы в роли представителей Европы были наднациональные органы вроде Европейского Союза», – заметил он.