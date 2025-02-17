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Политика 17 февраля 2025 22:38

Политолог: Переговоры в Эр-Рияде будут посвящены восстановлению отношений РФ и США

На предстоящих переговорах России и Соединенных Штатов в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде будет обсуждаться восстановление российско-американских отношений. Об этом заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в беседе с «Радио 1».

«Украина – это один из множества вопросов, которые обсуждаются и будут обсуждаться в контексте восстановления российско-американских отношений, которые, если не разорваны, то оказались на беспрецедентно низком уровне», – заметил эксперт.

При этом политолог добавил, что переговоры – это не консультации, а свидетельство желания обеих сторон найти формы восстановления полноразмерных межгосударственных отношений.

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#Россия и США #спецоперация #Дональд Трамп
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