Политолог: Переговоры в Эр-Рияде будут посвящены восстановлению отношений РФ и США

На предстоящих переговорах России и Соединенных Штатов в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде будет обсуждаться восстановление российско-американских отношений. Об этом заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в беседе с «Радио 1».

«Украина – это один из множества вопросов, которые обсуждаются и будут обсуждаться в контексте восстановления российско-американских отношений, которые, если не разорваны, то оказались на беспрецедентно низком уровне», – заметил эксперт.

При этом политолог добавил, что переговоры – это не консультации, а свидетельство желания обеих сторон найти формы восстановления полноразмерных межгосударственных отношений.