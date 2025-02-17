Политолог прокомментировал возможное участие Европы в переговорах РФ и США

В переговорах между Россией и Соединенными Штатами не должно быть посредников, в том числе европейских. Об этом заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в беседе с «Радио 1».

«Если вдруг будут затронуты вопросы, которые коснутся, например, европейских дел, то пригласят кого-то из компетентных представителей этих стран. Здесь будут только две державы – РФ и США», – заметил эксперт.

По словам Мартынова, дело в том, что переговоры будут вестись на тему восстановления российско-американских отношений как таковых, а вопросы «европейского характера» затрагиваться не будут.

Политолог добавил, что если речь и пойдет об архитектуре безопасности в Европе и мирном урегулировании конфликта на Украине, то это будет просто «обмен мнениями». «В другом случае – потребуются представители других стран. Но это абсолютно отдельный процесс», – уточнил он.

При этом Мартынов признал, что российско-американские отношения «не наладятся по щелчку пальцев».