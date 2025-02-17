news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 17 февраля 2025 22:15

Политолог прокомментировал возможное участие Европы в переговорах РФ и США

В переговорах между Россией и Соединенными Штатами не должно быть посредников, в том числе европейских. Об этом заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в беседе с «Радио 1».

«Если вдруг будут затронуты вопросы, которые коснутся, например, европейских дел, то пригласят кого-то из компетентных представителей этих стран. Здесь будут только две державы – РФ и США», – заметил эксперт.

По словам Мартынова, дело в том, что переговоры будут вестись на тему восстановления российско-американских отношений как таковых, а вопросы «европейского характера» затрагиваться не будут.

Политолог добавил, что если речь и пойдет об архитектуре безопасности в Европе и мирном урегулировании конфликта на Украине, то это будет просто «обмен мнениями». «В другом случае – потребуются представители других стран. Но это абсолютно отдельный процесс», – уточнил он.

При этом Мартынов признал, что российско-американские отношения «не наладятся по щелчку пальцев».

читайте также
Bloomberg: Трамп намерен добиться перемирия на Украине к Пасхе
Переговоры РФ и США по Украине пройдут 18 февраля – СМИ
Российские дипломаты обсудят с делегацией США вопросы двусторонних отношений
Ушаков: В Эр-Рияде РФ и США предстоит определить, как вести переговоры по Украине
#Россия и США #спецоперация #Дональд Трамп
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В Казани повысят стоимость питания в детсадах

В Казани повысят стоимость питания в детсадах

17 февраля 2025
Стал известен план событий в Казани, культурной исламской столице в 2026 году

Стал известен план событий в Казани, культурной исламской столице в 2026 году

17 февраля 2025