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Политика 13 февраля 2025 21:51

Политолог объяснил, на какие компромиссы готова пойти РФ при переговорах с США

Позиции России и Соединенных Штатов перед началом переговоров по урегулированию конфликта на Украине очень далеки друг от друга. Москве необходимо попытаться сделать так, чтобы с украинской территории для нее не исходила угроза. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в беседе с «Радио 1».

«Позиции сторон у нас очень далекие. Нужно время на то, чтобы прийти к каким-то компромиссам. Главное для нас – не потерять лицо в конкретных результатах, а отстоять свою позицию полностью. Попытаться, по крайней мере, чтобы для нас южная часть, в том числе Украина, была действительно безопасной зоной», – пояснил экс-дипломат.

По мнению эксперта, переговоры в любом случае будут сложными. «Хотелось бы, чтобы больше учитывалась российская позиция, потому что мы сохраняем свои направления и не готовы рассматривать вопросы, которые угрожают нашей стране», – добавил он.

Корчмарь также посоветовал наблюдать за развитием событий, потому что сейчас, по его оценке, разворачивается так называемая «пропагандистская шумиха».

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#Россия и США #спецоперация #Дональд Трамп
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