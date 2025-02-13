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Политика 13 февраля 2025 19:51

Политолог назвал необоснованным фурор, вызванный разговором Путина и Трампа

Чрезмерные ожидания от телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не имеют под собой оснований. Об этом предупредил чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в беседе с «Радио 1».

«Трамп говорил о сближении народов на основе того, что они в свое время воевали против общего врага, и были большие потери. Он сказал, что, возможно, поучаствует в празднике Победы. Это шаги, но нужно очень тонко и с практической точки зрения подходить ко всем этим заявлениям», – заметил экс-дипломат.

В связи с этим Корчмарь обратил внимание на то, что урегулирование конфликта на Украине, который Президент США обещал завершить за 24 часа, затягивается из-за необходимости согласовать позиции всех сторон.
«Для нас самое главное в этих переговорах – определиться с окончанием и реализацией целей, которые ставились нашим руководством еще вначале СВО», – добавил он.

Чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке также подчеркнул, что вызванный разговором двух лидеров фурор необоснован, так необходимо смотреть на конкретное развитие событий.

«СМИ будут информировать в позитивном ключе, раскручивать и популяризировать Трампа как нового Президента, зашедшего на трон власти США. Нужно разграничивать пропагандистскую полемику и возможность получения практических результатов», – констатировал Корчмарь.

#Дональд Трамп #спецоперация
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