Политолог о визите Путина в Индию: Будут обговорены острые вопросы двусторонних отношений

Визит Президента России Владимира Путина в Индию будет успешным и приведет к подписанию ряда важных соглашений. Такое мнение выразил индийский политолог Нандан Унникришнан, передает РИА Новости.

Владимир Путин посетит Индию 6 декабря. Это будет его первая личная встреча с Премьер-министром Нарендрой Моди после беседы на полях саммита БРИКС в ноябре 2019 года.

Ранее помощник Президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что по итогам встречи планируется подписать около десяти двухсторонних соглашений.

«Визит приведет к какой-то стабилизации в наших отношениях, потому что это все имеет влияние на наши отношения тоже», — отметил политолог.

По его словам, Индия разделяет с РФ понимание о том, что мир должен быть многополярным, и нежелание видеть страны-гегемоны в мировом пространстве.

Нандан Унникришнан добавил, что при этом Индия будет продолжать вести независимую политику и страны продолжат выстраивать двусторонние отношения, понимая их важность.