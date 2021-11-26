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Политика
26 ноября 2021  15:10

Путин 6 декабря посетит Индию с рабочим визитом

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Президент РФ Владимир Путин 6 декабря посетит Индию для встречи c Премьер-министром страны Нарендрой Моди. 

Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны планируют обсудить вопросы развития отношений и международную повестку дня.

«Шестого декабря состоится визит Президента России Владимира Путина в Республику Индию. В ходе переговоров с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди предполагается обсудить вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами»,  – сказано в сообщении.

Путин и Моди также обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки. В частности, они затронут совместную работу в рамках «Большой двадцатки», БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

#Индия #Россия #Владимир Путин #ШОС #группа двадцати #брикс
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