Политолог о ситуации на Ближнем Востоке: США пытаются сдержать Израиль

Соединенные Штаты пытаются удержать Израиль, чтобы эскалация на Ближнем Востоке не привела к полномасштабному конфликту между этой страной и Ираном, но израильский Премьер-министр Биньямин Нетаньяху старается обойти американские ограничения. Об этом «Татар-информу» рассказал политолог Кирилл Семенов, комментируя обстановку, сложившуюся на Ближнем Востоке.

«<...> США сейчас пытаются сдерживать Израиль от полномасштабного наступления <...> в Южном Ливане. Поэтому операция там сейчас идет, как они говорят, ограниченная», — заметил эксперт в области ближневосточных конфликтов.

Вместе с тем, по оценке Семенова, Нетаньяху собирается расширить операцию в Южном Ливане за счет «постепенного наращивания эскалации».

«В целом США так же, как и Иран, пытаются действовать достаточно сдержанно и пытаются не идти на эскалацию. По крайней мере, Соединенные Штаты действительно оказывают давление на Нетаньяху, чтобы он не доводил до полномасштабного конфликта с Ираном эту всю историю», — подчеркнул собеседник агентства.

Впрочем, эксперт усомнился в конечной успешности действий американцев. «<...> США удерживают временно, <...> тут много факторов… Но они пытаются удержать [Израиль] от широкомасштабной сухопутной операции. Но Нетаньяху либо напрямую просто игнорирует подобные действия, либо как-то пытается их обойти постепенно, через витки эскалации», — констатировал он.

«Сама собой [ситуация] выводится на тот уровень эскалации, который нужен Израилю», — резюмировал Кирилл Семенов.