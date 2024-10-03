Эксперт по Ближнему Востоку об атаке на Израиль: «Для США нужды Киева могут уйти в тень»

Весь мир замер в ожидании жесткого ответа Израиля на массированную ракетную атаку Ирана

Фото: стоп-кадр видео / соцсети

«Потери среди военных Израиля в настоящий момент находятся под цензурой»

По разным оценкам, 100-200 ракет выпустил Иран по Израилю. Каким данным доверяете лично вы из всего массива имеющейся информации?

Мне кажется, это не принципиально. А по эффективности — мы видели, что очень много ракет поразили цели. Это явно десятки ракет. Как минимум две авиабазы стопроцентно были накрыты ракетами. Съемки попаданий были с разных ракурсов, там были вторичные взрывы. То есть что-то там взрывалось, по чему-то там попадали. Естественно, видимо, были поражены и иные объекты, которые были указаны в заявлении аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Было видно, что ракеты действительно в большом количестве падают, взрываются и что-то там, скорее всего, поражают.

И, естественно, были публикации сегодня, что все данные сейчас будут засекречены по поводу удара. Газета Times of Israel написала, что итоговые данные атаки не должны публиковаться. Оценивать эту атаку очень сложно. Надо спутниковых снимков дождаться. Но очевидно, что ракеты преодолели ПВО в большом-большом количестве и накрыли ряд объектов, в первую очередь военных, куда они и были направлены. Цели поразить городские кварталы Тель-Авива или других городов не ставились. Поэтому потери среди гражданского населения были минимизированы, а потери среди военных Израиля в настоящий момент находятся под цензурой.

Поэтому я считаю, что вполне эффективная атака была. Собственно, Иран действовал так, чтобы не доводить дело до масштабной эскалации. Он бил по таким объектам, чтобы причинить определенный ущерб, но не вызвать каких-то очень серьезных разрушений инфраструктуры.

«Иран против эскалации, США тоже против. Израиль пытается как-то эскалировать, но его все-таки сдерживают» Фото: CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

«США сдерживают Израиль, но Нетаньяху рассчитывает на постепенную эскалацию»

При этом Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «очень жесткий» ответ. Какой он будет, по вашему мнению?

Я эти прогнозы, честно говоря, очень не люблю. Гадание на кофейной гуще: когда будет, какой удар. Мне сказать сложно – будет он вообще, не будет, какие его масштабы. Все может быть. Я думаю, что если будет удар по Ирану явный и очевидный, то по Израилю опять прилетит новый такой ракетный залп, который уже будет поражать, наверное, иные объекты инфраструктуры. В любом случае каждое такое действие будет приводить к новому витку эскалации и вряд ли кого-то остановит.

Роль США во всем этом можете как-то выделить?

США сейчас пытаются сдерживать Израиль от полномасштабного наступления в Южном Ливане. Поэтому операция там сейчас идет, как они говорят, ограниченная. То есть задача не стоит вести туда большие колонны, бригады, дивизии. Но, думаю, Нетаньяху рассчитывает на постепенное наращивание эскалации. Но тут опять развитие этой ситуации зависит от того, насколько «Хезболла» способна нанести потери израильтянам. В целом США, так же как и Иран, пытаются действовать достаточно сдержанно и пытаются не идти на эскалацию. По крайней мере, Соединенные Штаты действительно оказывают давление на Нетаньяху, чтобы он не доводил до полномасштабного конфликта с Ираном эту всю историю. Собственно, Соединенные Штаты пытались уговорить Нетаньяху установить режим прекращения огня, перемирие в секторе Газа, чтобы Иран отказался от этих атак в качестве акции возмездия за убийство Исмаила Хании. Но мы видим, что опять же Нетаньяху к этим сигналам из Вашингтона не прислушался. И произошло то, что произошло.

А смогут ли, на ваш взгляд, США удержать Израиль?

Нет. США пытаются удержать Тель-Авив от широкомасштабной сухопутной операции. Но Нетаньяху просто игнорирует подобные действия. Он пытается их обойти постепенно, через витки эскалации. Сама собой ситуация выводится на тот уровень эскалации, который нужен Израилю.

Как, на ваш взгляд, повлияет атака Ирана на операцию Израиля в Ливане? Будет ли вообще остужающее влияние?

Конечно. Опять же, еще один показатель, что тут много факторов задействовано, и понятно, что это может привести к последствиям. Конечно, определенная сдерживающая роль, я думаю, будет.

Итого мы сейчас имеем треугольник участников боевых ситуаций на Ближнем Востоке — Иран, Израиль и Ливан. Как вы видите развитие ситуации?

Я все уже сказал, тут добавить нечего. Иран против эскалации, США тоже против. Израиль пытается как-то эскалировать, но его все-таки сдерживают. Безусловно, сдерживает иранский фактор, и, безусловно, сдерживают США.

Появятся ли в этой фигуре новые «углы»? Например, в той же Турции Эрдоган достаточно жестко высказывается против Израиля.

Нет, ничего не появится. Никому это не надо, кроме Ирана и «Оси сопротивления», которая ведет войну с Израилем. Остальные являются, скажем так, болельщиками в лучшем случае. Ну зачем тратить ресурсы, тратить деньги, в конце концов? Дивидендов от этого никаких нет, а проблемы будут. Конечно, в политическом плане это еще дальше отбрасывает перспективу нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. Хотя как раз Израиль пытается это все переиграть, заявляя, что он воюет уже не с палестинцами, арабами, а именно с Ираном. То есть пытается найти больше сторонников в арабском мире.

«США пытаются удержать Тель-Авив от широкомасштабной сухопутной операции. Но Нетаньяху просто игнорирует подобные действия» Фото: © The White House. Public domain, commons.wikimedia.org

«В Вашингтоне опасаются прямого участия в боевых действиях с Ираном»

Как вся эта ситуация повлияет на Россию? Какие здесь интересы России затрагиваются?

У России могут проблемы быть в Сирии, если эта операция Израиля распространится на Сирию. Военная помощь «Оси сопротивления» ливанской «Хезболле» из Сирии, включая и переброску войск, может привести к более массированным атакам ВВС ЦАХАЛ по базам проиранских сил в Сирии и по путям снабжения. Отмечу, что часто весьма сложно отличить проиранскую группировку от подразделений регулярных Вооруженных сил. Многие из таких имеют двойную юрисдикцию.

Собственно, сирийский фронт может стать линией противостояния не только сил «Исламского сопротивления» и Израиля, но и США. Поэтому риски для РФ, безусловно, возрастают. Но открываются и новые возможности.

Есть еще такое мнение, что ситуация на Ближнем Востоке отвлекает Запад от Украины.

Соединенные Штаты являются участниками двух конфликтов — на Украине и на Ближнем Востоке. И в Вашингтоне есть опасения, что наращивание противостояния в Ливане с вовлечением в войну Ирана потребует кратного увеличения помощи Израилю, вплоть до прямого участия в боевых действиях с Ираном.

В этих условиях украинский фронт коллективного Запада может оказаться второстепенным по сравнению с ближневосточным. Для США нужды Киева могут уйти в тень. Украина же намерена вытягивать все ресурсы, включая дальнобойные ракеты и боеприпасы.

Кирилл Семенов – политолог, политический обозреватель и специалист по Ближнему Востоку, эксперт в области ближневосточных конфликтов, деятельности исламских движений и террористических организаций.

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД). Соавтор и автор разделов научных монографий: «Схватка за Ближний Восток: региональные акторы в условиях реконфигурации ближневосточного конфликта» (2019), «Метаморфозы сирийской оппозиции» (2021), Rethinking the Religious Factor in Foreign Policy (2021).