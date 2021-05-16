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Ру Тат
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16 мая 2021  09:24

Политолог назвал «козырь» Байдена при встрече с Путиным

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Встреча Президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена все же состоится. И одним из аргументов лидера США может стать арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Таким мнением поделился доцент МГИМО, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.

«Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится», — заявил эксперт в интервью «Вечерней Москве».

По мнению Коктыша, преследование Медведчука используется Украиной в угоду политическому курсу Байдена. И до встречи с Путиным данная ситуация никак не изменится.

Ранее суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест. Он обвиняется в госизмене, расхищении национальных ресурсов в Крыму и в «посягательстве на нарушение обычаев войны».

В заключение Коктыш заявил, что инициатива Киева об обмене Медведчука на жителей Украины, отбывающих наказание в России, сомнительна и вряд ли будет принята.

Ранее Москва заявила, что не будет вмешиваться в ситуацию Медведчуком.

Украина Владимир Путин джо байден
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